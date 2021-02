El Liverpool no podrá entrar a Alemania para duelo contra el Leipzig

Liga de Campeones

Jueves 4| 3:01 pm





El Liverpool no podrá ingresar a Alemania para el duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig l 16 de febrero debido a las medidas contra la propagación del coronavirus que prohíbe la entrada al país de personas provenientes de zonas donde estén altamente difundidas las mutaciones.



La policía federal alemán rechazó este jueves una petición del Leipzig para que se le concediera una autorización especial al Liverpool.



Una portavoz del Ministerio del Interior explicó que el caso del Liverpool no está contemplado en ninguna de las posibles excepciones a la norma general.



El Leipzig deberá ahora encargarse de encontrar una sede neutral y asumir los costos adicionales del desplazamiento del partido.



La UEFA quiere tener claridad hasta el 8 de febrero. Una segunda posibilidad sería que la ida se jugase en Inglaterra confiando en que la situación habrá cambiado para el partido de vuelta que debe jugarse el 10 de marzo.



Esto último, sin embargo, tendría que ser aceptado por el Liverpool.



En todo caso, si no se encuentra una solución la UEFA podría dar el partido por perdido para el Leipzig por 0-3.EFE