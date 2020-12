Ferrán Torres cierra con gol una impecable fase de grupos

Liga de Campeones

Londres. El joven español Ferrán Torres cerró con un tanto la impecable fase de grupos del Manchester City, en la que ha marcado cuatro goles, y contribuyó al triunfo a su equipo ante el Olympique de Marsella (3-0).



El español, que marcó en los tres primeros partidos de esta Liga de Campeones, rompió la igualdad en un encuentro que sirvió para que el City selle su pase a octavos invicto y para que volviera a jugar mes y medio después el argentino Sergio Agüero, que también vio puerta.



Pep Guardiola hizo lo que se le presuponía en un partido sin nada en juego y ante un equipo ya eliminado, que solo ponía sobre la mesa el honor de entrar en la Liga Europa.



El técnico español rotó a buena parte del equipo. Debutó el internacional estadounidense Zackary Steffen, de 25 años, Nathan Aké apareció en el lateral izquierdo, Fernandinho recuperó el centro del campo y Ferran Torres se quedó con la posición de falso 'nueve'.



Era un once diferente, pero de muchas garantías para batir a los franceses y de ahí el aluvión de ocasiones de los 'Sky Blues' en la primera media hora de juego. Un mano a mano errado por Riyad Mahrez, tras una gran intervención de Mandanda, un cabezazo arriba de Kyle Walker, otro desviado a Aymeric Laporte y un fallo de Bernardo Silva, al que se anticiparon en el punto de penalti fue la colección de opciones que tuvo el City para ponerse por delante.



No lo hizo, en ese atasco con el gol tan típico en el equipo este año, y el Marsella se fue creciendo, al mismo tiempo que Eric García que marchó lesionado y sustituido por John Stones.



Los franceses, hasta la recta final de la primera parte, desaparecidos, comenzaron a generar cerca de la portería de Steffen y pudieron poner el 0-1 con una gran volea desde fuera del área y con un mano a mano escorado que sacó el meta estadounidense.



El descanso cercenó esta inercia del Marsella y tras el paso por vestuarios Guardiola se fue a por el partido. Metió en el campo a Raheem Sterling, puso a calentar a Kevin de Bruyne y Ferrán hizo el 1-0 tras un pase filtrado de Mahrez.



Lo plácido que estaba siendo el encuentro dio permiso a Guardiola incluso para que volviera a jugar Sergio Agüero, al que las lesiones solo le habían permitido jugar diez minutos en mes y medio.



El Marsella había entregado ya la cuchara y de ello se aprovechó Agüero para volver a ver puerta. El argentino fue el más listo para cazar un rechace en un remate de cabeza de Aké y cerrar el triunfo, al que añadiría un gol más Sterling sobre la bocina.



El City que pasa a octavos como primero del Grupo C con 16 puntos, mientras que el Marsella acaba colista, empatado con el Olympiacos, pero con peor diferencia de goles.



- Ficha técnica:



3 - Manchester City: Steffen; Walker, Eric García (Stones, m.28), Laporte, Aké; Gundogan (Sterling, m.46), Fernandinho, Foden; Mahrez (Agüero, m.66), Ferran y Silva.



0 - Olympique Marsella: Mandanda; Nagatomo, Balerdi, Álvaro, Sakai; Gueye (Strootman, m.75), Kamara (Rongier, m.67), Sanson; Payet (Cuisance, m.67), Germain (Benedetto, m.76) y Thauvin (Ake, m.75).



Goles: 1-0, m.48: Ferrán. 2-0, m.77: Agüero. 3-0, m.90: Sterling.



Árbitro: Halil Meler (TUR) amonestó a Gueye (m.39) por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium (Mánchester) a puerta cerrada. EFE