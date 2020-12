Mourinho considera "icónico" lo que ocurrió en el PSG-Istanbul

Liga de Campeones

Miércoles 9| 11:37 am





José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, aseguró que lo ocurrido en el PSG-Istanbul Basaksehir puede ser "icónico" y que ayude a que algo así no ocurra más.



Los futbolistas de ambos equipos abandonaron el terreno de juego después de que presuntamente el cuarto árbitro llamara negro al camerunés Pierre Webo, miembro del cuerpo técnico del Basaksehir.



"Estoy muy triste porque no queremos eso en fútbol. Yo conozco al árbitro, no al cuarto, y es un gran tipo, un muy buen árbitro", dijo Mourinho en referencia al rumano Ovidiu Hategan, árbitro del encuentro en París, en la rueda de prensa antes del partido de Europa League de este jueves.



"Cometió un error inexplicable, pero solo él puede pedir perdón y aceptar las consecuencias", dijo el técnico portugués.



"Que un partido de Liga de Campeones se pare a los 15 minutos por esto puede hacer que se convierta en algo icónico y que no vuelva a pasar. Me da mucha pena que en mi deporte esto ocurra".



El encuentro entre franceses y turcos se reanudará este miércoles con un cuarteto arbitral diferente. / EFE