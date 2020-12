Chelsea y Krasnodar firman tablas con la cabeza en otra parte

Liga de Campeones

Londres. El Chelsea y el Krasnodar empataron este martes a uno en un encuentro sin nada en juego para los locales, que sacaron un once lleno de suplentes y que salvaron el honor de no perder en su primer partido europeo con público.



Con todo el trabajo hecho, Frank Lampard rotó a la mayoría del equipo y jugaron muchos de los menos habituales.



La portería la ocupó un Kepa Arrizabalaga, que no jugaba desde el pasado 17 de octubre, también estuvo Billy Gilmour, en su primera titularidad tras sufrir una grave lesión la temporada pasada, Kai Havertz, que se ha estado recuperando en las últimas semanas de la COVID-19, Y Faustino Anjorin, una de las mayores promesas de la cantera de los 'Blues'.



El equipo notó el cambio y el Krasnodar, que se jugaba asegurar la plaza de Liga Europa, pudo dominar durante buena parte de la primera mitad. En sus botas estuvieron las ocasiones más claras y no fue de extrañar que se adelantara en el marcador tras una gran combinación por banda y un remate raso de Remy Cabella.



Respondió rápido el Chelsea, que estaba a un ritmo muy inferior, y que tuvo la fortuna de que el Krasnodar se pasó de revoluciones en defensa y derribó a Tammy Abraham, cobrando el árbitro penalti y transformándolo Jorginho con la pausa que le caracteriza.



Esto redujo el nivel de los rusos, que empezaron a estar más a merced de los londinenses, que se acercaron tímidamente a una victoria que tenía más de honor, por haber 2.000 aficionados en las gradas, que otra cosa.



Rozó el gol Abraham y también estuvo a punto de estrenar su cuenta goleadora Anjorin. Con la intención de intentar llevarse los tres puntos a última hora, Lampard metió a N'golo Kanté, Timo Werner y Olivier Giroud, autor de cuatro tantos en su último partido de 'Champions', y el alemán casi convierte el 2-1 en un disparo cruzado.



Pero el marcador no se movió y el Chelsea cerró invicto su participación en esta fase de grupos, como primero, con 14 puntos, uno más que el Sevilla, y a la espera de conocer quién será su rival en los octavos de final.



El Krasnodar, por su parte, finaliza el Grupo E tercero, con cinco puntos y marchará a la Europa League.



- Ficha técnica:



1 - Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson; Gilmour, Kovacic (Kanté, m.74), Jorginho, Havertz (Werner, m.74); Anjorin (Giroud, m.80) y Abraham.



1 - Krasnodar: Gorodov; Ramirez, Pantaleao (Sorokin, m.74), Martynovic, Smolnikov; Vilhena, Cabella (Suleymanov, m.80), Olsson (Kambolov, m.80); Claesson, Berg (Markov, m.90) y Wanderson (Chernov, m.80).



Goles: 0-1. Cabella, m.24 y 1-1. Jorginho, m.28



Árbitro: Pavel Kralovec (CZE) amonestó a Azpilicueta (m.82) por parte de los locales.



Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el estadio Stamford Bridge (Londres) ante 2.000 espectadores. EFE