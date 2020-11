Seis jugadores del Ajax podrán jugar en Dinamarca tras falsos positivos

Liga de Campeones

El portero André Onana, el centrocampista Ryan Gravenberch y el delantero Dusan Tadic forman parte del once inicial del Ajax en el partido contra el Midtjylland danés, tras haber dado negativo en unos segundos tests de coronavirus después de tener resultados positivos el día anterior.



Lo mismo ha ocurrido con el portero suplente Maarten Stekelenburg y los centrocampistas Davy Klaassen y Zakaria Labyad, pues las pruebas que se hicieron el lunes también resultaron ser falsos positivos y estarán en el banquillo del Arena Herning.



En el club de Amsterdam habían sorprendido las PCR obtenidas ayer, pues algunos de los jugadores ya habían pasado la Covid-19 en agosto y los casos de reinfecciones son escasos.



El Ajax anunció el lunes que sólo 17 futbolistas habían sido convocados por el entrenador Erik ten Hag debido a un brote de coronavirus, pues supuestamente once jugadores del primer equipo y del filial habían dado positivo.



No obstante, los seis futbolistas que han dado negativo en una segunda prueba han viajado a Dinamarca entre la noche del lunes y la tarde de este martes.



El Ajax va tercero en el grupo D de la Liga de Campeones con un solo punto y un mal resultado ante el Midtjylland, colista del grupo tras dos derrotas consecutivas, le complicaría la clasificación para octavos de final.



El Liverpool y el Atalanta, que encabezan el grupo con seis y cuatro puntos, respectivamente, se enfrentan este martes en el campo del equipo italiano. EFE