Tuchel: "Solo en el descuento me sentí seguro de que estábamos en la final"

Liga de Campeones

Miércoles 19| 5:43 am





El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, dijo que, pese a la clara victoria por 0-3 de su equipo ante el RB Leipzig, solo cuando empezó el tiempo de descuento estuvo seguro de haberse clasificado a la final.



"Estoy aliviado. Solo en el descuento me sentí seguro de que estábamos en la final. La tensión ha sido enorme pero es normal a este nivel", dijo Tuchel al canal Sky después del partido.



Interrogado acerca de porque no se había sentido seguro ante la clara superioridad del PSG, dijo que siempre pueden pasar "cosas locas".



"De pronto puedes encajar uno o dos goles por azar y la dinámica del partido cambia. A veces pasan cosas locas. Nosotros le dimos la vuelta al partido ante el Atalanta en el descuento", explicó.



Por otra parte, Tuchel dijo que el grupo en el PSG se ha unido mucho en este última temporada y que los jugadores hacen muchas cosas juntos y eso ha hecho crecer el equipo.



"Sé que no somos un equipo pequeño pero nos sentimos un poco así, nos sentimos como un grupo de conjurados", agregó.



Interrogado acerca de si no sentía orgulloso de ser el quinto entrenador alemán en llegar a la final de la Liga de Campeones dijo que "estaría feliz así fuera el décimo". / EFE