Tuchel asegura la titularidad de Mbappé junto a Neymar

Liga de Campeones

Lunes 17| 9:48 am





El técnico alemán del París Saint Germain, Thomas Tuchel, avanzó hoy que, aunque aún no lo tiene decidido, Mbappé está recuperado para ser titular en la semifinal de mañana contra el Leipzig, por lo que podría salir de inicio junto con Neymar.



En la rueda de prensa previa a la semifinal de la Liga de Campeones que se disputará mañana entre el PSG y el Leipzig en el Estadio da Luz, Tuchel avanzó sobre Mbappé: "Decidiremos hoy si entra durante el partido o si es titular. Tenemos todas las posibilidades".



Tras ser cuestionado sobre Neymar, Tuchel explicó que es un futbolista que "siempre quiere ganar con su hambre, su capacidad de lucha".



Definió al "10" brasileño como "un líder diferente, con su calidad, su confianza y su valentía en el campo", aunque, matizó, "no puede ganar solo, eso no es posible", por lo que mostró su satisfacción de haber creado un gran grupo de jugadores en el PSG.



Tuchel vaticinó sobre el rival alemán, el Leipzig, que será "un partido muy, muy físico", ya que los futbolistas de la escuadra alemán son "muy agresivos y valientes"



También explicó que la preparación del partido será más difícil que si el rival hubiera sido el Atlético de Madrid, ya que el técnico Nalgelsman suele cambiar en función del rival y, según Tuchel, el Atleti hubiera mantenido su 4-4-2.



"Para nosotros no es histórico, es una semifinal y estamos aquí para ganar, vamos a pelear", concluyó el entrenador durante la rueda de prensa./ EFE