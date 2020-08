Fanáticos opinan que el PSG avanzará a semifinales de la UCL

Liga de Campeones

A solo horas del encuentro entre Atalanta y Paris Saint Germain, por los cuartos de final de la UEFA Champions League, los seguidores del sitio web de Meridiano votaron como el probable vencedor del encuentro al combinado francés liderado por Neymar, que espera conseguir la primera Orejona en la historia del club parisino.

El 60,7% (62 votos) dan como ganador al conjunto francés, que viene de ser campeón nacional tras vencer a Saint Etienne en la final de la Copa de Francia. Un 39,2% (40 votos) dan como ganador al equipo de Bérgamo, que busca continuar con su histórica temporada y lograr clasificar por primera vez a las semifinales del torneo europeo.

Ambos equipos se presentan con algunas bajas importantes en las plantillas titulares. El Atalanta no podrá contar el con guardameta italiano Pierluigi Gollini, que se lesionó en el último encuentro del conjunto en la Serie A ante Inter. Otro que no podrá participar en el encuentro, es uno de los jugadores más importantes a lo largo de la campaña, Josip Ilicic, que también sufrió una lesión que lo alejó del partido.

Por parte del conjunto francés, la posible llegada de Kylian Mbappe a la alineación titular no está confirmada, ya que el jugador llegaría bastante apurado tras su reciente lesión en la Final de la Copa de la Liga. Un jugador que definitivamente no podrá estar en el encuentro será el mediocampista italiano Marco Verratti, que no pudo recuperarse a tiempo.

Posibles alineaciones:

Atalanta: Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Room, Gosens; Pasalic, Alejadro Gómez y Zapata.

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernata; Herrera, Marquinhos, Gueye; Neymar, Icardi y Sarabia.