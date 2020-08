Se resiste el debut de Riqui Puig en la Liga de Campeones

Liga de Campeones

Un año y ocho meses después de su debut con el primer equipo del Barcelona en la Copa del Rey y un año y cuatro meses más tarde de su primer partido en LaLiga, Riqui Puig (Matadepera, 1999) aún no ha debutado en la Liga de Campeones, a pesar de que ha estado a punto de suceder en diferentes ocasiones.



Por ejemplo, en la reciente eliminatoria de octavos de final ante el Nápoles. En el partido de ida en San Paolo el catalán fue convocado, pero Quique Setién no le dio ni un solo minuto. Lo mismo sucedió en la vuelta, disputada el pasado sábado, cuando el técnico santanderino tan solo contó con 13 efectivos de la primera plantilla.



Este, que solo realizó dos de los cinco cambios de los que disponía, prefirió hacer debutar en Champions a 'Monchu', quien aún no había disputado ningún minuto con el primer equipo, antes que a Riqui.



Tampoco Ernesto Valverde le dio minutos en el último partido de la fase de grupos, jugado ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza y con un Barcelona ya clasificado para octavos como primero.



Mientras Riqui presenciaba el partido desde la grada (fue el único jugador convocado que no se vistió de corto), esa noche jugaron otros futbolistas poco habituales como Neto, Todibo, Wagué, Aleñá y Carles Pérez.



El primer partido de Riqui con el primer equipo fue el 5 de diciembre de 2018, cuando disputó 35 minutos en el triunfo azulgrana por 4 a 1 en la vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa.



El debut en Liga llegó cuatro meses más tarde. Concretamente, el 13 de abril de 2019. Ese día Riqui fue titular en el 0 a 0 ante el Huesca en El Alcoraz en un partido en el que Valverde, con un Barcelona con la Liga prácticamente sentenciada, dio minutos a los suplentes para que los habituales llegaran descansados al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Manchester United.



Hasta ahora Riqui ha disputado un total de 770 minutos entre LaLiga y la Copa del Rey, en los que ha dado tres asistencias y aún no se ha estrenado como goleador.



La mayoría de ellos los acumuló en el tramo de partidos de LaLiga disputado después del parón por el coronavirus, cuando participó en 9 de los 11 encuentros jugados por el Barcelona y se ganó la confianza de Setién.



De hecho, igual que Ansu Fati, no participó en la promoción de ascenso a Segunda División A con el filial porque así lo quiso el entrenador del primer equipo con el argumento de que contaba con ellos para la Champions League y quería evitar posibles lesiones. El delantero de 17 años tampoco tuvo minutos ante el Nápoles.



El viernes, en los cuartos de final ante el Bayern de Múnich, Riqui tendrá una nueva oportunidad para debutar en la máxima competición continental. Aunque, salvo sorpresa, tampoco no formará parte del once titular. / EFE