Sarri dice que intentará recuperar a Dybala hasta el final

Maurizio Sarri, técnico de la Juventus, aseguró este jueves que todavía no sabe si el argentino Paulo Dybala, quien arrastra problemas en el abductor del muslo izquierdo, logrará recuperarse a tiempo para la vuelta de los octavos de final contra el Lyon de este viernes, pero prometió intentarlo hasta el final.



"Todavía no sabemos (si Dybala estará). Está en las manos de nuestro cuerpo médico. Solo sé que intentaremos recuperarle hasta la mañana de este viernes, seguro. Veremos qué hace este jueves y en la mañana del viernes. Veremos qué nivel tiene y lo hablaremos con el jugador", dijo Sarri en la rueda de prensa de la víspera.



De no recuperarse a tiempo la "Joya", elegido mejor jugador de la temporada en la Serie A, Sarri puede contar con el argentino Gonzalo Higuaín para acompañar a Cristiano Ronaldo en la delantera.



"Higuaín está creciendo. A nivel físico está mejor", dijo Sarri, quien elogió además a un Cristiano que "ha descansado dos días y ahora está entrenando con buena intensidad".



La Juventus está contra las cuerdas pues debe remontar el 1-0 adverso sufrido en la ida contra el Lyon, por lo que, destacó Sarri, será necesario un partido lúcido.



"Hace falta una gran prestación. El Lyon un equipo que en la temporada creció con solidez. Tienen jugadores técnicos. Es un partido en el que salimos con un resultado difícil en la ida. Es imposible jugar con ligereza, lo que hace falta es lucidez", afirmó.



También negó de forma contundente que este pueda ser, en caso de eliminación, su último partido al frente del Juventus.



"Con esta pregunta (si ha pensado en que este puede ser su último partido) se está diciendo que los directivos de la Juventus son aficionados. Creo que la decisión ya se ha tomado, más del resultado del partido de este viernes. Con esta pregunta parece que son aficionados que solo siguen la ola emotiva, como aficionados", dijo fastidiado.



Sarri fue acompañado en rueda de prensa por el capitán Leonardo Bonucci, quien prometió que su equipo dará el "110 %" para dar la vuelta al marcador.



"La adrenalina y la energía en el vestuario puede hacer la diferencia. Podemos hacerlo bien jugando como equipo, estos son los detalles que hacen la diferencia", aseguró.



"En estos partidos la tensión y la concentración viene sola. Nos jugamos una parte importante de la temporada. Tenemos la voluntad de hacer un gran partido", prosiguió.



El defensa internacional italiano reconoció que la falta de aficionados "algo te quita", pero no buscó excusas y destacó que "cada uno debe dar el máximo para recuperar la desventaja y llegar a Lisboa".

EFE