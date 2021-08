El Bayern sufre y empata 1-1 ante el Gladbach en el arranque de la Bundesliga

Liga Alemana

EFE

El Bayern Múnich empató este viernes 1-1 ante al Borussia Mönchengladbach en el primer partido de la temporada 2021/2022 de la Bundesliga, en el que tuvo que sufrir, sobre todo en los primeros minutos y en la parte final de la segunda parte.



Los goles los marcaron Alasane Plea, por el Gladbach, y Robert Lewandowski, por el Bayern. Al final, queda la imagen de dos posibles penaltis para el equipo local en la parte final que no fueron concedidos.



El Bayern salió con una defensa inédita, un tanto improvisada debido a las bajas de Benjamin Pavard y Lucas Hernández, y en los primeros minutos sufrió mucho ante los ataques de un Gladbach que empezó llevando la iniciativa.



En el minuto 4 Patrick Hermann, con un remate desviado desde la frontal, tuvo la primera ocasión clara para el Gladbach. Ya en ese momento el Bayern había dado muestras de inseguridad atrás y un hecho significativo fue una aparatosa cesión del lateral derecho Josip Stasinici que le causó problemas a Manuel Neuer.



En el 6 el Gladbach volvió a estar cerca de marcar cuando Neuer le ganó un mano a mano a Lars Stindl. En el 10 ya Neuer no tuvo hacer nada ante Alasane Plea, que abrió el marcador.



La jugada se había originado en una perdida de balón de Alphonso Davies cerca de la línea central ante Stefan Lainer. Éste metió un pase que Stindl prolongó al borde del área para que Plea definiera.



La ventaja era justa y el Gladbach había sido el mejor equipo hasta ese momento, pero el gol pareció despertar al Bayern, que empezó a mantener el balón lejos de su portería y a generar ocasiones.



En el 14 y el 26 Lewandowski estuvo cerca, pero se encontró con buenas reacciones del meta Yann Sommer. En el 27 Leroy Sané remató desviado desde buena posición. En el 37 un remate de Stasinic dentro del área fue desviado a saque de esquina por un defensa.



El Bayern llegaba y controlaba el partido y en el 42 finalmente llegó el empate cuando Lewandowski marcó con un remate de pierna derecha desde el centro del área pequeña aprovechando un saque de esquina lanzado por Joshua Kimmich desde la derecha.



En la segunda parte hubo una fase en la que el Bayern siguió siendo claramente el equipo que llevaba la iniciativa con varias llegadas claras, entre ellas dos grandes ocasiones, una de Davies en el 58 y otra de Lewandowski en el 60 ante las que Sommer reaccionó con excelentes paradas.



Sin embargo, en el 64, con la entrada de Marcus Thuram y Joanas Hoffmann por Plea y Hermann, el Gladbach tuvo un nuevo aire y empezó a llevar peligro a la portería del Bayern.



La primera alarma la dio Stindl en el 70 con un buen remate que Neuer desvió a saque de esquina.



Luego fue Hannes Wolf el que disparó desde buena posición pero demasiado central como para poner en dificultades a Neuer.



En el 75 Thuram, en el borde del área pequeña, se perdió por milímetros un centro de Lainer desde la derecha.



A todo ello se agregaron dos situaciones de área en las que el Gladbach reclamó airadamente penalti y que al menos pueden calificarse de discutibles.



Del lado del Bayern Julian Nagelsmann reaccionó sustituyendo a Sané y a Serge Gnabry por Kingsley Coman y Jamal Musiala y a Thomas Müller por Eric Maxim Choupo-Moting.



La última ocasión la tuvo el Bayern, en los pies de Kimmich en el 94 a centro de Coman, pero al final no le alcanzó a ninguno de los dos.