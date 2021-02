Rummenigge admite que el Bayern tiene dos fuertes competidores por Upamecano

Liga Alemana

Viernes 5| 7:51 am





El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, admitió que el club bávaro tiene al menos dos fuertes competidores en la lucha por fichar al central francés Dayot Upamecano, actualmente en la disciplina del RB Leipzig.



"Además del Bayern hay dos clubes interesados que son muy atractivos. Tenemos que tener calma y esperar a ver como evolucionan las cosas", dijo Rummenigge en declaraciones al canal Sky News.



"Es un hecho que se trata de un jugador muy interesante. También es un hecho que en su posición perderemos por lo menos a David Alaba. De momento no puedo decir sin tendremos otras salidas en la misma posición", agregó.



Además de la salida de Alaba, que según Rummenigge es segura en un 99,9 por ciento, se discute sobre el futuro de Jerome Boateng, que también cumple contrato.



En medios alemanes se considera que si al final el Bayern logra fichar a Upamecano entonces no renovaría con Boateng y Rummenigge ha dicho que no hay porque decidir ahora lo que se puede decidir el 1 de julio.



"Todo depende de cuando el jugador quiera tener claridad sobre su futuro", dijo Rummenigge acerca de en que momento podrá cerrarse un trato con Upamecano.



Rummenigge añadió que tiene una buena relación con el agente de Upamecano, Volker Struth. así como con el Leipzig y que hablaría con los responsables en el momento adecuado.



Upamecano tiene una cláusula de rescisión de contrato estimada en 42,5 millones de euros.



Según Rummenigge si el Bayern optara por pagarla "sería difícil realizar otros fichajes que implicaran un desembolso similar".



Según medios alemanes, ya ha habido al menos un encuentro entre los dirigentes del Bayern y los representantes de Upamecano.EFE