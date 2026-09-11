Venezuela se alista para la CONMEBOL Sub-20 Futsal Femenino 2026

La emoción por el fútbol sala está a punto de desatar toda su intensidad con el inicio oficial de la CONMEBOL Futsal Femenino 2026. Desde este sábado 12 hasta el próximo 20 de septiembre, las 10 selecciones nacionales del continente se darán cita para buscar la gloria sudamericana.

La ciudad crepuscular de Barquisimeto se ha vestido de gala para recibir a las mejores promesas Sub-20. El Domo Bolivariano será el escenario exclusivo donde rodará el balón y se escribirán las páginas más emocionantes de este certamen internacional, prometiendo un marco inolvidable para cada uno de los compromisos.

El torneo ha quedado configurado con dos sectores sumamente competitivos. Por un lado, el Grupo B estará integrado por la selección de Colombia (vigente campeona), Argentina, Uruguay, Chile y Perú.

Grupo exigente para la Vinotinto

Por su parte, la Vinotinto quedó sembrada en el Grupo A, donde deberá medir fuerzas ante rivales de peso como Brasil, Paraguay, Bolivia y Ecuador.

El camino hacia las semifinales, a las que accederán de manera directa los dos mejores combinados de cada llave, mientras el resto disputará partidos de ubicación del 5to al 9no puesto, exigirá concentración máxima desde el primer segundo.

El estreno del combinado nacional no se hará esperar. Este sábado 12 de septiembre, a las 6:30 PM, la selección venezolana saltará al parqué del Domo Bolivariano para medirse ante Bolivia, en un duelo crucial donde las locales buscarán arrancar con el pie derecho y el apoyo incondicional de su afición.