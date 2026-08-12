Venezuela mantiene su paso firme en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

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La selección venezolana de futsal categoría Sub-17 consiguió una victoria clave al derrotar por 2-0 a su similar de Colombia en la tercera jornada de la fase de grupos del Sudamericano. El encuentro, disputado en la ciudad de Luque, Paraguay, deja al conjunto criollo en una posición de liderazgo e invicto en el torneo continental, asegurando prácticamente su clasificación a la siguiente ronda.

Ángel Bastidas lidera la ofensiva criolla

El jugador Ángel Bastidas volvió a ser la figura del compromiso al anotar los dos goles que le dieron el triunfo al combinado nacional. Bastidas abrió el marcador en la primera mitad, extendiendo su racha goleadora al haber marcado en todos los partidos disputados hasta la fecha. Posteriormente, selló el resultado definitivo con su quinta anotación en lo que va de competición.

Con este marcador, la defensa de Venezuela logró mantener el arco en cero por primera vez en el certamen. En los encuentros previos, el equipo dirigido por el entrenador Luis Matheus había concedido goles. En el debut igualó 3-3 ante Uruguay, con anotaciones iniciales de Luciano Sánchez, Steffano Berreta y el propio Bastidas. En su segunda presentación superó 3-2 a Chile con tantos de Augusto Montaño y dos de Bastidas.

Colombia queda sin opciones en el Grupo A

La derrota representó la eliminación definitiva del conjunto colombiano. Con solo tres puntos acumulados y le corresponderéndole jornada libre en la última fecha de la fase de grupos, el equipo cafetero no tiene posibilidad matemática de alcanzar las casillas de clasificación.

Por su parte, la Vinotinto suma siete unidades y se ubica de forma momentánea en la parte alta de la tabla de posiciones. La Federación Venezolana de Fútbol destacó la actuación del plantel, que depende de sus propios resultados para certificar el pase a la fase final.

El cierre de la fase de grupos ante la selección anfitriona

El cuadro venezolano definirá su posición final en la tabla cuando enfrente a la selección de Paraguay en la última jornada. La representación paraguaya registra cuatro puntos en la clasificación, producto de una victoria 5-3 ante Uruguay y un empate 2-2 frente a Colombia.