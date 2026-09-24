Venezuela recibe invitación para el futsal femenino de Dakar 2026

La selección femenina Sub-18 de futsal de Venezuela recibe una invitación para disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, de acuerdo con la información difundida por el periodista Jesús López.

La invitación llega como reconocimiento a la actuación de la Vinotinto en el último Sudamericano de la categoría, donde Venezuela alcanza el subcampeonato y consigue un resultado que abre las puertas a una participación histórica.

Una oportunidad en el escenario olímpico

Dakar 2026 marca un nuevo capítulo para el futsal dentro del programa olímpico juvenil. La FIFA confirma que el torneo femenino reúne a ocho selecciones y establece que la competencia se disputa entre el 1 y el 12 de noviembre, con partidos en el Dakar Arena y el Complejo Iba Mar Diop.

La convocatoria está dirigida a futbolistas de 17 años o menos, por lo que la generación Sub-18 concentra a las jugadoras elegibles para la cita.

Venezuela busca hacer historia

El resultado continental aparece como uno de los principales argumentos para la presencia venezolana. La Vinotinto femenina de futsal consigue recientemente un lugar en la definición de un torneo sudamericano, en una actuación que refuerza el crecimiento de la disciplina en el país. La FVF también registra el desempeño del combinado femenino como uno de los hechos destacados de septiembre.

La posible participación en Dakar representa, además, un nuevo escenario internacional para una generación joven que encuentra una oportunidad de competir ante selecciones de distintos continentes.

A la espera de la confirmación oficial

Aunque la información sobre la invitación ya circula y el periodista Jesús López la da a conocer, el listado oficial publicado por FIFA todavía no incluye a Venezuela entre las ocho selecciones femeninas anunciadas. La relación oficial contempla a Irán, Camerún, Costa Rica, Colombia, Fiyi, Italia, Ucrania y Senegal como anfitriona.

Por ello, la incorporación de Venezuela queda a la espera de la comunicación formal del Comité Olímpico Venezolano (COV) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). De concretarse, la Vinotinto Sub-18 tendrá ante sí una cita inédita y la posibilidad de llevar el futsal femenino venezolano a un escenario olímpico juvenil.