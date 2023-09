Usuarios en redes sociales se quejan de la transmisión del juego Venezuela vs Paraguay por Televen (+Tuits)

Llegó el día que muchos fanáticos de la Vinotinto estábamos esperando. La Selección Nacional debuta como local ante Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026, y no ha habido mejor escenario que el estadio Monumental de Maturín.

Desde el lunes el ambiente en la capital del estado Monagas ha estado lleno de alegría y entusiasmo por parte de los aficionados, quienes no dudaron en hacerse presente en el recinto deportivo para mostrar su apoyo al combinado nacional, mostrando una felicidad por vivir esta experiencia única.

Sin embargo, para el resto de fanáticos que les ha tocado ver el juego por televisión las sensaciones no son las mismas. Y es que cientos de usuarios en redes sociales no han parado de quejarse debido a la transmisión del Venezuela vs Paraguay por Televen.

Los más afectados son quienes están fuera del país, quienes no han ocultado su descontento porque el canal no cuenta con un buen servicio de streaming.

Por su parte, otros han hecho énfasis en la mala calidad de las cámaras televisivas, las cuales no ofrecen una buena resolución para ver un juego de fútbol.