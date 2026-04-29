¡Todo o nada! La Vinotinto Femenina se mide a Uruguay en el Sudamericano

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina enfrenta este miércoles una auténtica final. En el marco de la tercera jornada del Grupo B del Sudamericano Sub-17, las dirigidas por Dayana Farías saltarán al césped del Estadio Defensores del Chaco con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos para evitar la eliminación prematura.

El inicio del torneo ha sido cuesta arriba para las "chamas". Tras caer ante las potencias de Brasil y Ecuador, el combinado nacional se encuentra en el foso de la tabla sin unidades.

Este rendimiento obliga a una reacción inmediata, ya que cualquier resultado que no sea la victoria las dejaría prácticamente sin opciones de acceder a la Fase Final y, por ende, sin cupo al Mundial de la categoría.

La urgencia de la victoria

Durante las primeras fechas, los errores defensivos condicionaron al resto del equipo y pese a que Uruguay es una de las selecciones más fuertes, las juveniles venezolanas necesitan dar un golpe en la mesa.

Actualmente, las "charrúas" aparecen en la segunda posición con tres puntos, superada únicamente por la "canarinha", quien tiene puntaje perfecto.

Por ello, para mantenerse con vida, la Vinotinto deberá ajustar líneas y recuperar la contundencia en ataque que ha faltado en los duelos previos. Uruguay, por su parte, llega con la intención de capitalizar la urgencia criolla, lo que vaticina un duelo de alta intensidad desde el pitazo inicial.

Todo el país estará atento a las 4:00 PM, esperando que el orgullo nacional resurja en suelo paraguayo y se logre la remontada necesaria en este certamen continental.