Se complica la participación la Vinotinto Femenina en el Sudamericano Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

Nota de: Luis Alfonso L. Meza/ @aluismeza

Tras haber cedido la victoria en su debut ante su similar de Brasil con marcador de 2-0, la selección femenina de Venezuela ahora enfrenta un panorama difícil en el campeonato Sudamericano Sub-17 que se está llevando a cabo en Paraguay.

Las dirigidas por Dayana Fríaz cayeron la tarde de ayer por la mínima ante el seleccionado ecuatoriano en el estadio Ameliano Villeta. El único tanto del partido fue anotado por la tricolor Shirley Ortíz al minuto 75’ cuando batió las redes de Valeria Rabanales.

Pese a los esfuerzos realizados por las venezolanas, durante todo el transcurso de los minutos restantes no lograron establecer la paridad, y lamentablemente se llevaron una derrota que dificulta un poco las aspiraciones a mantenerse en las primeras posiciones de la tabla.

Próximo compromiso de la Vinotinto

La Vinotinto Femenina en esta oportunidad se ubica en el cuarto lugar del Grupo B, mismo que comparte con las selecciones de Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Venezuela hasta el momento está fuera de la zona de clasificación a la Fase Final del torneo y para avanzar a esta instancia, necesita al menos quedar entre los tres primeros puestos de su zona.

Ahora, el siguiente compromiso de la Vinotinto será ante Uruguay el próximo miércoles 29 a las 4:00 pm y en esta oportunidad deberán, sí o sí, conseguir una victoria. Las charrúas en sus primeras dos apariciones en este torneo han conseguido dejar buenos resultados. Su debut fue ante Perú y el partido terminó con un avasallante 3-0; está claro que el partido no será fácil.

Recordemos que este torneo clasificará a las cuatro mejores selecciones del hexagonal final a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2026 que, en esta oportunidad se celebrará en Marruecos.