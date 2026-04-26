¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto Femenina Sub-17 tras perder en el debut?

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El camino hacia el Mundial de Marruecos 2026 continúa y la Vinotinto Femenina Sub-17 no tiene margen para el lamento. Luego de un estreno complicado, donde Venezuela mostró muchas debilidades y terminó perdiendo por 2-0 ante Brasil, el equipo nacional ya prepara su segunda presentación en el Grupo B del Sudamericano.

Actualmente, las criollas ocupan la cuarta posición de su zona sin puntos. Sin embargo, el formato del torneo permite una rápida revancha, y esa oportunidad llegará este lunes 27 de abril.

Una selección de Ecuador fresca

A diferencia de Venezuela, la selección de Ecuador llega a este compromiso con las piernas descansadas. El conjunto meridional cumplió con su jornada libre en la fecha inaugural, por lo que el duelo ante la Vinotinto marcará su debut oficial en la competición.

Para el esquema de Dayana Farías, será vital ajustar la puntería y mantener la solidez defensiva que mostraron por tramos ante la "Canarinha". Sumar de a tres es fundamental para no perderle la pisada a los puestos de clasificación y llegar con vida a los duelos directos contra Uruguay y Perú.

¿A qué hora será el partido?

El encuentro se llevará a cabo en el horario vespertino, permitiendo que la afición venezolana siga de cerca el desempeño de las "chamas" en una jornada que podría ser el punto de inflexión para sus aspiraciones mundialistas.

La Conmebol decidió que el partido se celebre a las 4:00 PM (hora de Venezuela) en el Estadio Ameliano, Villeta; mismo escenario, donde jugaron ante Brasil.

La fe sigue intacta en un grupo que sabe lo que es levantarse ante la adversidad. Una victoria este lunes pondría a Venezuela de vuelta en la pelea por uno de los cuatro cupos al magno evento de la FIFA.