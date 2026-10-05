Mira el posible XI de la Vinotinto en el cierre de la fecha FIFA

El cierre del periplo internacional de la Vinotinto está a la vuelta de la esquina. Con la misión de evaluar alternativas y brindar oportunidades a los nuevos talentos, la selección se alista en territorio asiático para disputar su tercer y último partido amistoso de esta fecha FIFA frente a Jordania.

Tras los duelos ante Japón y Corea del Sur, el cuerpo técnico encabezado por Oswaldo Vizcarrondo tomó la decisión de liberar hasta 12 futbolistas para que pudieran regresar a sus respectivos clubes.

De esta manera, un grupo de 19 jugadores quedó concentrado para afrontar este último duelo, abriendo un abanico de posibilidades tácticas y permitiendo que nombres jóvenes puedan vestirse de corto y sumar minutos de gran valor en la Absoluta.

Su apuesta por la defensa de cinco

A un día de que ruede el esférico, el planteamiento táctico apunta a un dibujo de 5-4-1, diseñado para poblar la zona defensiva, blindar el arco y generar superioridad en la circulación desde el fondo.

En la portería, Cristopher Varela asumiría la responsabilidad. La línea de cinco defensores estaría custodiada por Delvin Alfonzo en el lateral derecho, Yordan Osorio, Andrusw Araujo (Vizcarrondo ya pobró al pivote como central en fechas FIFA anteriores), Bianneider Tamayo, y Juan David Sánchez por la banda izquierda.

Posible alineación vs Jordania

El centro del campo tendría a Dani Pereira y Marco Libra, formando un doble pivote dinámico. Las proyecciones y desbordes por las bandas vendrían por parte de Wikelman Carmona y Edson Tortolero.

Finalmente, la referencia de área recaería sobre los hombros de Jovanny Bolívar, quien buscará vulnerar la zaga jordana y cerrar la fecha FIFA con una victoria contundente.