La Vinotinto

La Vinotinto cierra la fase de grupos con derrota en la Conmebol Liga Evolución

Los juveniles venezolanos acumularon dos puntos en la fase de grupos del torneo Conmebol

Por

Carlos Mora
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 01:13 pm
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La Vinotinto cierra la fase de grupos con derrota en la Conmebol Liga Evolución
Foto Cortesía - FVF

La Vinotinto Sub-15 puso punto final a su recorrido por la fase de grupos de la CONMEBOL Liga Evolución 2026 tras sufrir un revés por 3-1 ante su similar de Ecuador.

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Con este resultado, el combinado criollo acumuló su segunda derrota consecutiva en un cierre de llave sumamente exigente en territorio internacional. Los dirigidos por el director técnico Dustin Valdéz afrontaron un torneo de alto voltaje competitivo dentro de la Zona Norte.

Tras disputar las cuatro jornadas reglamentarias de la instancia de grupos, el conjunto nacional cerró su participación con un registro de dos empates (frente a Perú y Colombia) y dos derrotas (ante Brasil y Ecuador).

Con estos marcadores, la Vinotinto sumó un total de dos puntos, ubicándose momentáneamente en la cuarta posición de su grupo, a la espera de que concluyan el resto de los encuentros de la zona para definir las posiciones finales.

Queda mucho por mejorar 

El balance goleador del combinado nacional reflejó un total de siete goles a favor y diez en contra a lo largo de los cuatro compromisos disputados.

Más allá de los resultados adversos en esta recta final, la participación en la CONMEBOL Liga Evolución 2026 representa un peldaño fundamental en el proceso formativo y de maduración competitiva de la nueva generación del fútbol venezolano.

El cuerpo técnico encabezado por Dustin Valdéz tendrá ahora la tarea de analizar las estadísticas, corregir errores tácticos y continuar potenciando las bases de cara a los próximos retos internacionales del proceso juvenil.

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