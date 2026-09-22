La eliminación de la Vinotinto Sub-20 termina con agresión desde las tribunas

La amarga eliminación de la Vinotinto Sub-20 de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo dejó heridas en el plano deportivo, sino que se vio empañada por un episodio bochornoso e inadmisible.

Lo que debía ser una fiesta de hermandad continental culminó con una repudiable muestra de hostilidad en las tribunas del Estadio Marcelo Bielsa.

Luego de que la escuadra albiceleste consiguiera el agónico empate 1-1 en la última jugada de la tercera jornada del torneo ODESUR, sellando la eliminación del combinado venezolano, la tensión desbordó los límites del respeto deportivo.

Agresión al término del compromiso

Un sector del público presente en el recinto arremetió de manera cobarde contra los futbolistas de la Vinotinto Sub-20, lanzando diversos objetos contundentes hacia el terreno de juego mientras los atletas se retiraban hacia los vestuarios.

Este tipo de conductas antideportivas no hacen más que atentar contra la integridad física de los jóvenes deportistas y manchan el espíritu competitivo que debe imperar en una justa del ciclo olímpico.

Las muestras de violencia verbal y el lanzamiento de proyectiles desde las gradas han generado un profundo rechazo en el entorno futbolístico, evidenciando una falta absoluta de fair play que excede la rivalidad propia de noventa minutos sobre el césped.

Hasta el momento, aún no hay comunicado oficial por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) o de los organizadores del torneo, pero se espera que en los próximos días se puedan tomar medidas contra los involucrados.