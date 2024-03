Fernando 'Bocha' Batista explica por qué no llamó a este delantero (+ Video)

La selección nacional de Venezuela verá acción en esta fecha FIFA al enfrentar el jueves 21 de marzo a su similar de Italia en un amistoso internacional en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en los Estados Unidos.

Previo al partido, Fernando 'Bocha' Batista, entrenador de la Vinotinto, ofreció declaraciones ante la prensa, dando así sus sensaciones sobre el encuentro, su rival, los jugadores que son llamados por primera vez al equipo mayor y las aspiraciones para la Copa América y eliminatorias mundialistas.

En la última intervención del estratega, se le preguntó sobre la ausencia de Alejandro Marqués, delantero que hoy milita en Estoril Praia de Portugal y vive un buen momento goleador, pero que no ha sido tomado en cuenta por el argentino.

Durante un tiempo, se especuló sobre un posible roce entre el atacante y el entrenador, cosa que, para muchos, era el motivo por el cual el hispano-venezolano no ha estado presente en la nómina vinotinto. Sin embargo, Batista desmintió rotundamente estos rumores.

"Está en un bien nivel, sigue en nuestro radar. Eso no significa que no pueda volver, como el caso de Jhon Murillo, que no estuvo antes. Hoy no le toca estar por un tema futbolístico. No hay ningún problema con él", manifiesta el seleccionador.

En lugar de Marqués, 'Bocha' prefirió convocar a Salomón Rondón, máximo goleador de la selección nacional, al juvenil Jovanny Bolívar, a un Jhonder Cádiz que también vive un buen momento en Portugal, a Sergio Córdova y a un Jan Carlos Hurtado que tuvo que salir de la concentración debido a molestias físicas.