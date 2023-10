Estas son las reacciones de Salomón Rondón en la rueda de prensa post partido (+Declaraciones)

La contundente victoria de Venezuela contra Chile, quedará marcado como uno de los partidos más especiales de la Vinotinto, por los récords que se consiguieron con el pitido final. Uno de estas increíbles rachas es la de Salomón Rondón, quien consiguió igualar a Juan Arango como el máximo goleador en la historia del equipo nacional en las Eliminatorias Sudamericanas, "Es un sueño hecho realidad, los que me conocen saben lo que luche para llegar aquí, Es un orgullo vestir la camiseta nacional, la defenderé a muerte hasta que el cuerpo no me dé".

Además, el delantero criollo quiso destacar el esfuerzo y la importancia de los resultados que consiguieron en esta fecha FIFA tan complicada, "Hay que seguir por este camino que es muy ilusionante para nosotros, esto apenas comienza y esta fue un eliminatoria muy importante; son 4 puntos de 6 y nos vamos con buenas sensaciones. La unión de grupo fue fundamental".

Por otro lado, el "Gladiador" finalizó su intervención hablando sobre su estado de forma en la liga Argentina y la fuerte mentalidad ganadora que posee, "Tras los duros primeros meses en Argentina, nunca bajé los brazos y nunca me rendí, sabía de las críticas y de la exigencia que representa River. Y ahora hay que seguir trabajando, me encuentro en plena forma física tras un gran desgaste en esta fecha FIFA, que siendo sincero no lo sentí".