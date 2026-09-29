¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto Futsal en el CONMEBOL Sub-20?

La Vinotinto Futsal se encuentra totalmente lista y concentrada para afrontar su tercer desafío dentro de la fase de grupos del CONMEBOL Sub-20, donde buscará prolongar sus buenas sensaciones al medirse este miércoles 30 de septiembre ante su similar de Paraguay, a partir de las 6:30 PM (hora de Venezuela).

El combinado tricolor llega a esta cita en la parte alta de la tabla del Grupo A, acumulando un total de cuatro unidades producto de un arranque sumamente competitivo.

En su presentación inaugural, los criollos protagonizaron un vibrante y disputado empate 3-3 ante la selección de Uruguay, demostrando carácter para rescatar puntos valiosos. Posteriormente, ratificaron su poderío ofensivo al firmar una contundente e imponente goleada por 4-1 frente a Bolivia.

Invictos y con buen ritmo en el Grupo A

Bajo la dirección técnica de Robinson Romero, el combinado juvenil ha mostrado una propuesta dinámica, intensa y con una clara vocación ofensiva que le ha permitidio competir de tú a tú ante los rivales directos de la zona en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

El duelo de este miércoles ante el conjunto guaraní representa una auténtica piedra de toque y una oportunidad inmejorable para que la escuadra nacional sume su segunda victoria en la fase inicial, afianzando sus aspiraciones de avanzar a las instancias decisivas del torneo continental de la categoría.

Actualmente, Venezuela aparece en el segundo lugar de la clasificación, superado por Colombia (seis puntos), quien acumula dos triunfos consecutivos.