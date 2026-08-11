La Vinotinto Sub-17 de futsal suma su primer triunfo tras superar 3-2 a Chile

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La selección venezolana de futsal obtuvo su primera victoria en la edición actual de la CONMEBOL Sub-17 al derrotar 3-2 al representativo de Chile en el marco de su segunda presentación del torneo continental. El quinteto dirigido por el director técnico Luis Matheus aprovechó la efectividad ofensiva desde los primeros minutos del partido celebrado en el complejo SUMA.

El equipo venezolano inició el compromiso con orden táctico y contundencia frente al arco contrario. Augusto Montaño abrió el marcador para poner en ventaja al conjunto criollo, superando la resistencia de la zaga chilena y estableciendo el 1-0 parcial.

Tras la anotación de apertura, la selección nacional mantuvo la firmeza en la zona defensiva y la distribución precisa del balón. Antes de la conclusión de la primera parte, Ángel Bastidas amplió la ventaja en el marcador al anotar el 2-0. Este gol le otorgó a la Vinotinto el manejo del ritmo del encuentro y la tranquilidad necesaria para irse al descanso con dos goles a favor.

El doblete de Ángel Bastidas para consolidar la ventaja

En el reinicio de las acciones, la Vinotinto mantuvo el volumen de juego e incrementó la diferencia mediante la elaboración táctica. Una jugada colectiva bien estructurada finalizó con la definición del propio Ángel Bastidas, quien concretó su doblete personal de la jornada y colocó el tablero 3-0 a favor del cuadro venezolano.

A partir de ese instante, la escuadra tricolor buscó administrar el resultado a través de la posesión, mientras que la selección de Chile adelantó líneas con el objetivo de recortar las distancias en el marcador.

Reacción chilena y panorama en el Grupo A

En el tramo final del compromiso, la selección chilena generó ocasiones en ataque que terminaron en la red. Jason González convirtió el primer tanto del descuento para el conjunto austral, y posteriormente Vicente Sáez marcó la segunda anotación chilena. Estos dos goles dejaron el marcador final en 3-2, exigiendo la atención del bloque defensivo venezolano en los minutos de cierre.

Con esta victoria, la Vinotinto suma cuatro puntos en la clasificación general y se sitúa en la segunda posición del Grupo A, compartiendo puntaje con la selección de Paraguay.