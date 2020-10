Así le ha ido a la Vinotinto sin Salomón Rondón en cancha

La Vinotinto

Viernes 9| 2:51 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

La Vinotinto deberá afrontar su primer reto para clasificar al mundial de Catar sin la presencia del que tranquilamente podría ser el mejor jugador de su plantilla, nada más y nada menos que Salomón Rondón, el goleador venezolano que se quedó por fuera de la nómina luego de que su equipo no le diera el permiso de salir de China. Peseiro deberá afrontar este cambio de último momento y situar en su posición a un sustituto lo suficientemente bueno como para hacerle sombra al gladiador, tarea bastante complicada.

La ausencia de Rondón complica el poder ofensivo de la Vinotinto, que siempre ve como una opción mandar balones aéreos para que Salo las baje y las aproveche; pero ahora, en su ausencia, deberán buscar otras rutas.

El recuento estadístico de las faltas del artillero y los resultados de Venezuela sin él en instancias premundialistas indican que su baja es más pesada de lo que marca su cuota goleadora. Así le ha ido a Venezuela sin la presencia del 9 titular:

-Eliminatorias Brasil 2014-

Salomón Rondón disputó en dichas eliminatorias un total de 13 encuentros, de los 16 posibles, marcando cinco goles. En su ausencia la Vinotinto cosechó dos empates (1-1 vs Bolivia y 1-1 vs Paraguay), aunque cayendo ante Ecuador por 2-0.

-Eliminatorias Rusia 2018-

Rondón disputó 14 de los 18 cotejos con la selección venezolana, ya con el puesto de titular más que ganado y siendo el pilar ofensivo de la Vinotinto, aunque solo marcó un tanto. En su ausencia Venezuela sumó solo una victoria (5-0 vs Bolivia) y cayó en tres ocasiones (4-2 vs Bolivia, 1-4 vs Chile, 3-0 vs Ecuador).

Rondón en eliminatorias tiene seis goles en 28 partidos. Y Venezuela sin su presencia registra una victoria, dos empates y cuatro derrotas en siete compromisos desde que asumió el protagonismo en la delantera Vinotinto.