Santi Pérez Vivas, influencer venezolano, responde en público por episodio tenso en el clásico de la Liga FUTVE

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 30 de agosto, durante el clásico de la Liga FUTVE disputado entre el Deportivo Táchira y el Caracas FC en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, el conocido influencer venezolano Santi Pérez Vivas protagonizó un tenso cruce con integrantes de la barra local que ha encendido el debate en el país.

El creador de contenido acudió a las inmediaciones del escenario andaluz luciendo una camiseta del "Rojo" con la intención de grabar su material audiovisual habitual para la Fan Zone.

Sin embargo, minutos antes de que se produjera el ingreso masivo de la barra organizada del conjunto aurinegro, varios aficionados le advirtieron que su indumentaria representaba una provocación bajo el contexto de alta tensión que caracteriza al clásico, obligándole a que se pusiera una chaqueta para evitar inconvenientes mayores.

La situación escaló rápidamente hasta generar un ambiente hostil que empañó la previa del espectáculo futbolístico.

La confesión de Santi Pérez

Tras el revuelo generado por los videos difundidos en las plataformas digitales, el propio Santi Pérez publicó una declaración oficial confesando los difíciles momentos que le tocó vivir en San Cristóbal.

"Había mucha gente que me estaba insultando, amenazando de muerte y me estaban lanzando objetos y yo salude de vuelta. Yo nací en Caracas, soy caraqueño y soy del Rojo", afirmó.

Asimismo, el influencer reflexionó sobre el clima de hostilidad cruzada que se vive en el balompié criollo, haciendo un llamado a la cordura y al respeto mutuo entre aficiones: "Así como aborrezco que en Pueblo Nuevo se me prohíba usar la camisa del Caracas FC, aborrezco que en el Olímpico se le prohiba usar la de Táchira".

Este tipo de incidentes reabren la discusión sobre la urgencia de erradicar la violencia y la intolerancia, recordando que el fútbol debe ser un espacio de fiesta y convivencia familiar, tanto en la capital como en el Táchira.