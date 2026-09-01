Futve: Goleadas, empates y remontadas marcan la jornada 6 del torneo

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Yennifer Arias. La última fecha del Torneo Clausura de la Liga FUTVE deja a la Academia Puerto Cabello en el liderato tras su goleada sobre Anzoátegui FC, mientras UCV remonta ante Rayo Zuliano y el Clásico Nacional entre Deportivo Táchira y Caracas FC termina sin goles.

Trujillanos se hace fuerte en casa y derrotó 3-1 a Monagas, que apenas suma una victoria en lo que va de temporada. El conjunto andino aprovecha su condición de local y consigue tres puntos importantes ante un cuadro azulgrana que continúa buscando regularidad en el campeonato.

El Clásico Nacional termina sin goles

En Pueblo Nuevo, el esperado Clásico Venezolano entre Deportivo Táchira y Caracas FC termina con un empate 0-0. El marcador no se movió durante los 90 minutos, pero las tribunas sí mostraron un gran ambiente, con una importante presencia de aficionados aurinegros que acompañaron a su equipo en uno de los compromisos más esperados de la jornada.

Por otra parte, en Araure, el Pentacampeón y los Violetas no se sacan ventaja en un duelo directo por ambas tablas y empatan 2-2. El compromiso ofreció una de las mejores actuaciones individuales de la fecha. El atacante de Metropolitanos George Ayine marcó un doblete y continúa con buenas sensaciones, además de convertirse en una pieza importante para el conjunto capitalino.

Estudiantes de Mérida suma en Caracas

Los académicos se quedan con los tres puntos ante Deportivo La Guaira. El conjunto visitante encontró el camino de la victoria con un tanto de Jesús Hernández 44’ y otro de Ronaldo Chacón desde el punto penal al 83', para sellar un triunfo importante fuera de casa.

Carabobo y Zamora empatan en una jornada marcada por los incidentes

En el Polideportivo Misael Delgado, los granates y la furia llanera empatan 0-0 en otro de los encuentros que termina sin goles durante la sexta fecha. El conjunto de Daniel Farías jugó con un futbolista menos desde el minuto 32, cuando Erick Ramírez recibe tarjeta roja. Sin embargo, el partido también queda marcado por los lamentables incidentes entre las hinchadas que se registraron en el recinto deportivo y que terminan opacando el desarrollo del compromiso.

Así mismo, UCV reacciona y golea al Rayo Zuliano. El tricolor protagoniza una de las remontadas de la jornada y golea 4-1 a Rayo Zuliano quien está en posición de descenso. Samuel Sosa aparece por partida doble para darle vuelta al marcador, mientras que Juan Alegría, quien ingresa desde el banco, se convierte en una de las figuras del encuentro con un doblete y una asistencia. De esta manera UCV se reencuentra con la victoria después de tres partidos y suma tres puntos que le permiten recuperar confianza en el campeonato.

Puerto Cabello toma el liderato

En La Bombonerita, los guerreros del fortín golearon 3-0 a Anzoátegui FC y consiguen una victoria que le permite colocarse en lo más alto de la clasificación. Edwuin Pernía se reencuentra con el gol y encamina el triunfo del conjunto azul y naranja, que aprovecha la jornada para tomar el liderato de la Liga FUTVE.

La sexta fecha deja así una tabla cada vez más competitiva, con Puerto Cabello en la cima, equipos que buscan acercarse a los primeros puestos y otros que necesitan reaccionar para no perder terreno en el campeonato.