Liga FUTVE: Así se jugará la jornada 27 en el regreso del fútbol venezolano (+Detalles)

La Liga FUTVE entra en la recta final de su etapa regular y varios equipos siguen luchando por cumplir sus objetivos de la temporada. La jornada 27 tendrá varios cruces importantes para aquellos equipos que pelean por uno de los dos cupos restantes a la Fase Final. Cabe recordar que ya Deportivo Táchira y Academia Puerto Cabello aseguraron su clasificación.

Como ya ha sido costumbre, la señal de Meridiano Televisión llevará a sus pantallas otros dos partidos del fútbol venezolano en esta fecha. Uno de esos será el que levante el telón de la jornada el día viernes con el Angostura FC (24 pts) vs Monagas SC (29 pts) a las 5:00 pm.

El Torbellino Auriazul lleva tres partidos seguidos con empate, por lo que tratarán en el estadio Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar de retomar la senda del triunfo. Sin embargo, para eso deberán imponerse a un conjunto azulgrana que necesita sumar de a tres si no quiere seguir cediendo terreno para los puestos que dan acceso a la Primera Fase de Copa Sudamericana.

La jornada del viernes continuará con el Deportivo La Guaira (35 pts) vs Hermanos Colmenárez (22 pts). A partir de las 7:40 pm en el estadio Olímpico, ambos equipos luchará por un triunfo que los acerque más a sus objetivos. El conjunto litoral, a pesar de estar lejos, no pierde las esperanzas de meterse entre los cuatro primeros, mientras que los barineses quieren asegurar la permanencia en la primera división.

Las emociones se vivirán el triple para el día sábado. A primera hora, Mineros de Guayana (14 pts) recibirá en el CTE Cachamay a Rayo Zuliano (29 pts) desde las 3:00 pm. Y es que para los negriazules no hay margen de error, ya que son últimos y están destinados a descender de no sumar tres puntos. Por su parte, los zulianos no pierden de vista su objetivo de clasificar a una copa internacional.

Horas más tarde, el Agustín Tovar de Barinas vibrará con el duelo entre Zamora FC (23 pts) y Metropolitanos FC (38 pts) a partir de las 5:40 pm. Luego de un inicio de temporada complicado, los blanquinegros respiran con más tranquilidad al saber que están bastante lejos del descenso. A su vez, el actual campeón del FUTVE está a solo tres unidades de diferencia de meterse en puestos de Fase Final.

Ya en horario nocturno, y con transmisión de Meridiano Televisión, el estadio Olímpico tendrá acción nuevamente con un derbi capitalino. El pitazo inicial sonará a las 8:20 pm cuando Caracas FC (41 pts) se mida a la UCV FC (22 pts). Los avileños quieren aferrarse con ganas a ese tercer lugar, y para eso deberán triunfar sobre un conjunto universitario que busca alejarse más de la zona de descenso.

El domingo se retomarán las acciones con el encuentro de la jornada. A las 5:00 pm, el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal verá al líder Deportivo Táchira (52 pts) en su intento por no bajar de la cima del torneo, aunque para eso necesitará vencer al Carabobo FC (41 pts). Vale agregar que el conjunto granate se mantiene en la última plaza que otorga el boleto a la Fase Final.

Finalmente, la jornada 27 se cerrará con otro partido de alto impacto. A partir de las 7:40 pm, Academia Puerto Cabello (51) recibirá en La Bombonerita al Portuguesa FC (40 pts). El equipo que dirige Noel Sanvicente tratará de retomar el liderato del campeonato y para ello deberá sacar los tres puntos ante un Penta que merodea los puestos de G4.