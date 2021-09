Guillermo Ramírez solo piensa en sumar con el Carabobo FC

Fútbol Venezolano

Viernes 3| 3:49 pm





Carlos A. Chacón || @Chacon_200520

“Sumar desde el lugar que me toque”, es lo que resalta el volante Guillermo ‘Turco’ Ramírez, quien es parte importante del plantel del Carabobo Fútbol Club, elenco que viene haciendo un gran trabajo en la Liga FUTVE 2021.

El mundialista Sub-20 con La Vinotinto en 2009, llegó a mediados de este 2021 al cuadro ‘Granate’ para reforzar la zona medular y ofrecer su experiencia a la joven plantilla, que actualmente se encuentra en el tercer lugar de la clasificación con 25 puntos (6 victorias, siete empates y solo cinco derrotas).

“Sumar desde el lugar que me toque, eso es lo más importante, si es jugando o ayudando a mis compañeros desde el lugar que les pueda aportar, guiándolos tanto adentro como afuera de la cancha”, dijo en una entrevista para Meridiano.

Ramírez, de 31 años, cuenta con una experiencia importante en el balompié venezolano con equipos como: Caracas FC, Llaneros EF, Atlético Venezuela, Deportivo Petare e incluso llegó a estar en dos ocasiones en el extranjero (Kosovo y República Dominicana).

En el 2020, “Turco” pertenecía las filas del Petare; sin embargo, tras la pandemia no siguió en el club mirandino y no fue, sino hasta este 2021, cuando retornó a la actividad profesional.

“Estoy feliz, muy feliz de regresar a primera, siempre es lindo regresar, volver a jugar y quiero aprovecharlo al máximo”, declaró emotivamente.

El internacional venezolano ya ha visto acción con el Carabobo y es uno de los hombres con más experiencia dentro del camerino.

“Me gusta ayudar a mis compañeros, me hace feliz, intento sumar desde cualquier detalle para que sume en lo futbolístico y en lo colectivo que termina siendo muy importante”, acató.

El mediocampista, que firmó contrato por la temporada 2021 con el elenco de Valencia, confesó que quiere seguir jugando al fútbol.

“Quiero seguir jugando hasta donde pueda, es lo que me gusta me hace feliz, tenía tiempo que no estaba jugando, y hoy en día volver te das cuenta que no hay nada más lindo en la vida que hacer lo que te gusta y es el fútbol, para nosotros el fútbol es vida”, finalizó.