Bryant Ortega: ¿El heredero de Anderson Contreras en el Caracas?

Fútbol Venezolano

Viernes 27| 7:42 pm







Ortega me recuerda a lo que pasó con Anderson Contreras en el sentido de que puede ir evolucionando en su juego en distintas posiciones"

CARACAS. El aguacero fue impresionante durante los 90 minutos. Condiciones poco vistosas para el aficionado que lo veía por televisión y charcos que se sumaban como unos defensores más en el campo. Pero, más allá de estas condiciones, en la banca de suplentes estaba Bryant Ortega, un chamo de 18 años que esperaba su oportunidad para debutar en primera división.

“Antes de ingresar me dijeron que estuviese tranquilo. Como era poco el tiempo que quedaba me indicaron que no me desesperara corriendo ni nada por el estilo. Me recalcaron que cuando tuviese la pelota tratase de ubicar a los volantes dando el pase al espacio, porque no se podía conducir ya que la cancha no estaba en condiciones para jugar” explicó Orteguita, como cariñosamente es conocido entre sus compañeros y entrenadores.

“Todos desde pequeños soñamos con debutar en el primer equipo. Es un sueño cumplido porque llegué de niño y desde entonces uno anhela estar en primera. Mi mamá (Jazmira Carmona) fue la primera que me llamó, quien grabó por la televisión los minutos que jugué” recordó aún emocionado.

Sus orígenes

A Bryant Ortega (28-02-2003) le colocaron ese nombre porque sus padres admiraban mucho al jugador de baloncesto Kobe Bryant, pero entre los primeros regalos que recibió en su niñez, su madre Jazmira Carmona le obsequió un bate y un guante con el objetivo de que fuese beisbolista; siempre los dejó tirados en casa porque desde los tres años quiso imitar a sus hermanos y darle patadas a un balón de fútbol, justo en la canchita que se encuentra frente a su casa en La Silsa, Propatria.

“Desde pequeño observé a mis hermanos mayores (Wilberson Castro, hoy de 30 años y Anthony Castro de 28) jugar al fútbol y me llevaron a la cancha a jugar con ellos. Allí me agarró un equipo de fútbol sala llamado Unión Libertador y fui creciendo con ese equipo hasta que un compañero que tuve allí me comentó que el Caracas FC haría pruebas en búsqueda de nuevos talentos, las hice y gracias a Dios quedé”, comentó Ortega.

“A mis hermanos les gustaba mucho practicar fútbol, pero no llegaron a jugarlo como yo, por eso desde hace varios años me apoyan bastante y quieren que tenga la carrera que ellos no tuvieron la oportunidad de desarrollar”, explicó.

En el equipo de fútbol sala Unión Libertador estuvo hasta los 11 años, para luego llegar en el 2014 a las categorías menores del Caracas FC. Entre las diferencias entre una modalidad y otra, Ortega considera que “en el fútbol sala hay que pensar rápido y tocar de primera, tomar buenas decisiones, utilizar mucho la técnica y el juego colectivo. Hay que ser habilidoso pero siempre pensando en jugar con los compañeros, porque es difícil sacarse jugadores en fútbol sala”.

¿Qué le costó cuando trasladó su juego a una cancha de 100 metros de largo? “Me costó adaptarme a la técnica del balón porque es diferente. En fútbol sala se pisa y aquí hay que recibirla con el borde externo. Con respecto al cansancio no me pegó tanto porque uno en el fútbol sala realiza un sube y baja rápido, por lo que la intensidad es constante siempre”.

Bryant Ortega cuando llegó a la sub-12 del Caracas comenzó de delantero, pero por sus características lo reconvirtieron en un volante de contención. Fue el profesor Luis Mendoza, quien hoy trabaja con la sub-19 de Metropolitanos, quien decidió que Ortega se quedara con los Rojos del Ávila.

Desde entonces ha sido dirigido por varios entrenadores en el Caracas, entre ellos el ya mencionado Mendoza, Karla Guevara, Henry Vásquez y José Bello. “Cuando me tocó jugar en la sub-16 decidieron no ficharme por mi baja estatura, pero a pesar de eso seguí trabajando duro en el club para demostrar que eso no lo era todo, hasta que quedé en el 2019 con el profe Bello y se me dieron las cosas”, resaltó.

¿Cómo se define en la cancha? “Como un jugador que piensa rápido, de mucha técnica y que trata de jugar a uno o dos toques. Me gusta divertirme y ganar. En la sub-17 que quedó campeona nacional hace dos años era el cinco que le daba salida al equipo, porque me posicionaba un poquito más atrás de Jean Torres y hoy me quieren más adelante”, respondió.

Ortega es tranquilo y pausado para conversar. Al ser abordado por sus pasatiempos lejos del rectángulo de juego comentó que lo que más le agrada es estar con su familia. Fue uno de sus tíos, Carlos Ortega, quien lo llevó por primera vez al estadio Olímpico de la UCV a observar un juego del Caracas FC. “Antes de ese día no era hincha del equipo, pero una vez que vi el ambiente me di cuenta que la pasión era diferente”, señaló.

La voz del técnico.

“Ortega me recuerda a lo que pasó con Anderson Contreras en el sentido de que puede ir evolucionando en su juego en distintas posiciones. En un 4-3-3 puede jugar de cinco o de doble volante, y en primera división por el físico que tiene es muy factible que comience a ganar minutos como media punta o volante ofensivo como entró ante Monagas el pasado domingo. Es por ello que en las categorías formativas es muy importante que aprendan a jugar dos posiciones, porque en el momento que suban por el físico tocará adaptarlos a un lugar en el que no tengan tantos problemas” explicó Maurizio Lázzaro, asistente técnico de Noel Sanvicente.

Lazzaro agregó: “Así pasó con Anderson que comenzó jugando de diez o volante ofensivo, y mientras fue ganando masa muscular fue adaptándose a otra posición como volante defensivo o de contención. Ortega es muy similar, tiene muy buen juego, es un jugador que está bien perfilado y con muy buena técnica; es un volante que no retrasa el juego sino por el contrario lo proyecta hacia adelante, tiene buena llegada al área rival porque le pega bien de media distancia y de igual forma nos interesa que aprenda a jugar dos o tres posiciones porque formará parte de los jugadores de la próxima regla”.

Al igual que en el caso de Armando Rivas, Lázzaro quiso hacer recomendaciones de forma general hacia Bryant Ortega. “Al debutar en primera y labrar su futuro como profesionales, tienen que invertir mucho tiempo en su cuerpo, ser gerentes de su cuerpo como dice Noel Sanvicente; trabajar la parte física mejorando la musculatura y estar preparados lo mejor posible para que cuando les toque jugar puedan rendir y demostrar que tienen la capacidad de mantenerse en primera división” concluyó. / Prensa Caracas FC.