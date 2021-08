Johan Moreno se traza nuevas e importantes metas en su carrera

Fútbol Venezolano

El destacado mediocampista de Metropolitanos FC, Johan Moreno, aseguró en una entrevista para Meridiano, que está muy contento con su labor en el combinado metropolitano; sin embargo, ya se trazó nuevas metas como profesional.

“Como todo jugador querer volver a jugar en el extranjero, sigo bastante el fútbol colombiano y también pretendo conseguir otra copa internacional con Metropolitanos”, dijo en ese contacto que hizo en exclusiva.

Moreno, que vive su segunda campaña bajo la dirección técnica de José María Morr en Metro, suma 33 apariciones oficiales con siete goles.

En su primera temporada con la escuadra caraqueña, el ureñense figuró y colaboró de tal forma que su equipo selló la clasificación a la Conmebol Sudamericana 2021 (por primera vez en la historia del club).

“Para mí esta temporada ha sido buena, jugamos Conmebol Sudamericana y he mostrado buen nivel, pero lo más importante es que el equipo esté peleando por cosas y eso lo vamos a conseguir en los partidos que quedan”, dijo.

En el 2021, el ‘11’ registra 1.326 minutos repartidos entre la Liga FUTVE y Sudamericana, con goles en ambos certámenes (tres específicamente) y varias asistencias, para ser uno de los máximos asistidores violetas en el torneo local.

Por su parte, él reveló que ha “mejorado” mucho en los últimos meses, gracias al trabajo que realiza diariamente, con el objetivo de lograr las nuevas metas trazadas a nivel personal y colectivo.

“He mejorado mucho en lo físico creo que me ayudado terminar bien los partidos. Ahora que estoy jugando de volante 8 me ha servido para volver a un buen nivel y así ayudar al equipo”, finalizó el exjugador del Antofagasta y Ñublense de Chile.