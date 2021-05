Noel Sanvicente: La jerarquía se adquiere con la experiencia

Fútbol Venezolano

PRENSA Caracas FC. La diferencia con respecto al año pasado para alcanzar el título fue tan solo un gol. Una victoria, un solo partido. Este 2021, que comenzó con la actuación en CONMEBOL Libertadores, ha seguido con el club en el primer lugar del grupo oriental tras jugarse la primera ronda de partidos. Noel Sanvicente lo toma como un “bonito reto” el dirigir a una plantilla, en la que día a día debe transmitirle la experiencia necesaria para conquistar los títulos que ampliarán la grandeza de la institución.

“Trabajamos en base a un proyecto. Hay muchos equipos que por necesidad están colocando juveniles, pero son circunstancias diferentes a las que nosotros venimos pensando. (…) Nuestros grandes refuerzos vienen de las inferiores, algo que he comentado en reiteradas ocasiones, al igual que nuestros importados que son juveniles también, lo que ha generado una adaptación compleja porque no conocen el idioma y de allí que el equipo poco a poco vaya tomando confianza” inició en su análisis Noel Sanvicente.

Continuó: “Empezamos el campeonato y por momentos se han visto cosas buenas y por momentos no, pero lo más importante es que el grupo tenga la disposición de seguir aprendiendo y mejorando. Esto nos sirve para seguir inyectándole confianza, lo cual se hace con trabajo y las herramientas que le damos para que las puedan ejecutar en la cancha”.

La relación que tiene con sus dirigidos no es la típica de entrenador-jugador. Sanvicente es un formador, que por momentos detiene una práctica y de forma pedagógica se para al lado de algún futbolista para explicarle con detenimiento el movimiento que debe ejecutar para que las jugadas salgan como él lo desea. Aunque también los aconseja fuera de la cancha, por lo que asume un rol paternalista.

“Siempre les digo que cuando se pierde la confianza se pierde todo. Mientras más confianza exista tiene que haber más disciplina, más lealtad, mayor trabajo, de todo un poco para sumar todos esos factores y llevar el equipo a buen puerto” puntualizó.

Un pensamiento que se repite entre los referentes del plantel, es que los detalles que se dieron el año pasado y por los cuales no pudieron quedar campeones no se deben repetir. Esta vez deben mostrar la jerarquía que les faltó para poder conquistar el título que algunos creen se les escapó de las manos a finales de 2020, a lo que Sanvicente respondió:

“La jerarquía se adquiere a medida que se vaya agarrando experiencia, algo que nos faltó y hemos trabajado en ello. Todo lo que pasa en el fútbol uno lo toma como un aprendizaje, puesto que lo importante no es chocar con la misma piedra dos veces. La jerarquía y la confianza se van ganando cada vez que se vaya jugando, por más que tengamos muchachos de experiencia, ellos le tienen que transmitir esa seguridad a los jóvenes, porque más allá de que son chamos como Fereira, que acaba de llegar a 100 partidos, deben vivir con la presión, puesto que el deportista que no sabe convivir con la presión no puede dedicarse a esto o conseguir cosas importantes” explicó.

Además agregó: “Siempre les digo que no pueden tener techo por su juventud. Esto quiere decir que la única fórmula que conozco para mejorar es el trabajo y más trabajo, buscar la manera que sean vistos y los puedan tomar en cuenta en la selección, porque todas esas herramientas las van a ir adquiriendo en su día a día”.

Dirigir a Noel Alejandro.

Hace pocos días, su hijo menor Noel Alejandro Sanvicente, firmó su primer contrato profesional con el Caracas Fútbol Club, la institución en la que celebró varios títulos siendo un niño mientras su padre era el entrenador y lo levantaba en hombros tanto en el Brigido Iriarte como en el Olímpico de la UCV.

“Son emociones encontradas. No hay mejor manera de definirlo que esa. No existe mayor orgullo que tener a mi chamo trabajando con uno, poder transmitirle las herramientas para que se pueda preparar y ser un futbolista cada día mejor; al mismo tiempo tiene que tener claro que es uno más del grupo, pero la realidad es que es mi chamo y voy a dar todo lo posible para que pueda aprender y adquirir las habilidades necesarias para que las traslade a un terreno de juego” concluyó Sanvicente.