Dimite el vicepresidente de Trujillanos

Durante el programa Tercer Tiempo de Meridiano Televisión, José Luis Aguirre dimitió al cargo de la vicepresidencia del conjunto Trujillanos FC tras la derrota sufrida en el último compromiso frente a Portuguesa FC por 5-0 en el José Antonio Páez.

"Hasta acá llegué. Hice lo que pude. El equipo está en primera y salió a jugar, a pesar de que la gente decía que no" declaró. "No tiene sentido seguir así. Yo no vine a hacer enemigos acá. Hice lo que pude hasta el partido de ayer para que el equipo se mantuviera en primera" mencionó Aguirre.

El conjunto de 'Los Guerreros de Montaña' es último en la tabla del grupo A, sin unidades y saldo negativo tras cuatro compromisos (0-4).

Situación complicada para un equipo que no ha podido convertir goles, pero los problemas defensivos le han pasado factura luego de encajar 15 anotaciones.