Miguel Celis: La temporada apenas comienza

Fútbol Venezolano

Lunes 19| 5:33 pm





PRENSA CARACAS F.C. Primer partido en la liga con el Rojo y ya rompió las redes. Miguel Celis fue uno de los cuatro refuerzos del club en esta temporada y ya inscribió su nombre entre los goleadores del torneo, siendo una alternativa más en la ofensiva para el director técnico Noel Sanvicente.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar en el primer partido del torneo. Ciertamente el equipo cambia a un 4-4-2 cuando entro, pero esos movimientos los trabajamos en la semana; una vez adentro trato de hacer mi juego, ayudar y afortunadamente se me dio con gol” expresó el delantero marabino.

Miguel Celis explica que una vez que ingresa a la cancha se complementa con su compañero de ataque, el beninés Samson Akinyoola. “Jugamos los dos de delanteros, pero yo paso a ser más un nueve de área para aguantar y asociarme con los compañeros, mientras que Samson se mueve más libre, buscando los espacios” señaló.

Cumpliendo sueños.

“Arribar al Caracas era un sueño como lo he dicho desde que llegué porque es el club más grande de Venezuela. Sin dudas es un plus aparte el cómo se creó la jugada con Richard (Celis), por lo tanto lo que me queda es disfrutar de este momento y seguir trabajando porque la temporada apenas comienza” resaltó.

Hay un viejo refrán en el fútbol que reza que los goles son amores, pero sin dudas es el elemento esencial que “le genera confianza a cualquier delantero. La dedicatoria como el resto de los muchachos fue para el viejito, para Gaetano; también para mi abuela que siempre está allí y le dedico los goles al cielo”.

¿Qué te gustó del equipo el sábado?

“Comenzamos ejerciendo la presión que nos caracteriza, bien arriba como estamos acostumbrados para tratar de forzar el error y tener la pelota; así se fueron abriendo los espacios para que llegara el gol de (Jorge) Echeverría. En el segundo tiempo no bajamos la guardia y afortunadamente llegó el tanto que nos dio la tranquilidad del triunfo” respondió el delantero de 25 años.

Próximo rival: Lala FC.

“Estamos en un momento en el que nadie tiene ventajas, ni ellos porque no jugaron la primera fecha, ni tampoco nosotros porque tenemos ritmo futbolístico. Como dice el profe todos los equipos están en un buen nivel competitivo y a nosotros nos queda buscar el triunfo porque para eso trabajamos a diario” concluyó Miguel Celis.