César Acosta se plantea nuevos objetivos para la temporada 2021

Estar con el primer equipo me ayudó a ser más inteligente a la hora de tomar decisiones"

Carlos A. Chacón A. | [email protected]

“Cosechar más fruto del trabajo realizado”, es uno de los principales objetivos que se ha planteado el delantero César Acosta, quien estableció su vínculo profesional con el Aragua Fútbol Club a finales del 2020.

Acosta, de 16 años, fue uno de los sorpresivos nombres que tuvo el combinado maracayero para el Torneo Normalización 2020, pese a que no obtuvo minutos en ese campeonato, él catalogó esa experiencia de manera muy positiva.

“Estar con el primer equipo me ayudó a ser más inteligente a la hora de tomar decisiones, porque dentro de la cancha muchas veces puedo estar en desventaja y esos pequeños segundos de ventaja que le pueda sacar al rival son fundamentales a la hora de finalizar una jugada”, comentó en exclusiva para Meridiano.

El juvenil, que tuvo un pasado por las inferiores de la Escuela SecaSports y Academia de Puerto Cabello, llegó a la institución aragüeña a finales del 2019, para ser uno de los refuerzos de la Sub-19. Sin embargo, sus buenos dotes técnicos y físicos captaron la atención del cuerpo técnico del primer equipo, que no dudó en citarlo a la plantilla profesional para empezar a darle un mayor roce.

“2020 fue un año en el cual se me abrieron muchas puertas, mucho aprendizaje, el trabajo fuerte y la persistencia dieron sus frutos y eso me hace sentir satisfecho y motivado a seguir adelante con más ganas. Como todo, al principio nunca es fácil asimilar este tipo de cambios, pero tengo la dicha de estar junto a un gran grupo que me han hecho sentir rápidamente parte del equipo, eso me ha ayudado a tener más confianza en mí y también para darme cuenta que si trabajas duro todo se puede”, aseguró.

Un nuevo año

“Para este 2021 mi objetivo es seguir cosechando más frutos del trabajo que he hecho, poder hacer mucho más de lo que yo mismo pienso que puedo hacer y lograr junto a mi equipo la victoria en la Copa Sudamericana”, comentó el joven.

Tras finalizar el Torneo Normalización, donde los de Maracay consiguieron un boleto a la Conmebol Sudamericana 2021 y pocas semanas después, Acosta firmó su primer contrato profesional, que lo vincula con esta institución hasta diciembre del 2022.

“Me siento privilegiado en poder formar parte de esta gran institución y muy agradecido por las oportunidades que el cuerpo técnico me ha dado, cada momento ha sido de mucho aprendizaje para mí. Es un gran honor poder vestir esta camiseta”, finalizó.