Comisión Regularizadora de FVF quedó conformada y avalada

El “sí” de Bernardo Añor padre permitió conformar por fin la llamada Comisión Regularizadora de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) impuesta por la FIFA.

Añor fue propuesto por Laureano González, el presidente de dicha comisión, y fue un destacado jugador de la Vinotinto en los años 70 y 80.

“El quinto elemento” se había vuelto esquivo en las dos últimas semanas. Hasta tres personalidades fueron candidateados o mencionados para optar: Juan García (sindicato de futbolistas del país) y Asdrúbal ‘Memín’ Sánchez (abogado y ex vinotinto) en la primera de las condiciones. El otro fue Nelson Carrera, abogado, ex jugador de la selección nacional y que integró la FVF en el periodo pasado que no pudo concluir Rafael Esquivel.

La FIFA informó en un comunicado que “los integrantes del comité de regularización de la FVF asumirán sus funciones con efecto inmediato.

Los demás integrantes son Laureano González, quien la preside, Carlos Terán, Gilberto Velazco y Luis Fernández.

Adicionalmente ratificó la FIFA que “el periodo en el que el comité llevará a cabo sus funciones durará, como máximo, hasta el 30 de junio de 2021 (menos de un año)”.

La Comisión Regularizadora debe actuar en tres objetivos: el trabajo diario de la propia FVF y la celebración de elecciones generales del organismo y del Consejo Directivo en 2021.