Fútbol Internacional

Venezolano Kervin "Tuti" Andrade regresa a Brasil con este club

El venezolano tendrá una segunda pasantía en el fútbol brasileño tras vivir su primera experiencia en el viejo continente.

Por

Humberto Mendoza
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 01:49 pm
Venezolano Kervin "Tuti" Andrade regresa a Brasil con este club
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El atacante venezolano Kervin Andrade, de 21 años, tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Sport, de la segunda división de Brasil, que oficializaría su retorno en el fútbol sudamericano después de desempeñarse recientemente en Israel.

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El club pernambucano llegó a un acuerdo este miércoles para incorporar al futbolista, quien llegará cedido por el Maccabi Tel Aviv de Israel hasta junio de 2027, con una opción de compra una vez finalizado el préstamo.

Andrade es un jugador conocido en el fútbol brasileño, donde actuó entre 2023 y 2025 con el Fortaleza. El venezolano fue formado en el Deportivo La Guaira y posteriormente dio el salto al balompié brasileño, inicialmente para integrarse a las categorías juveniles del conjunto de Ceará antes de ganarse rápidamente un lugar en el primer equipo.

'Tuti' Andrade regresa a Brasil 

Con Fortaleza, Kervin Andrade disputó 50 partidos, en los que marcó ocho goles y registró tres asistencias. Durante su etapa con el club también consiguió levantar la Copa do Nordeste en 2024, uno de los títulos más importantes de su todavía joven carrera profesional.

En agosto de 2025, el atacante venezolano dejó Fortaleza para incorporarse al Maccabi Tel Aviv, donde acumuló 39 encuentros, con tres dianas y una asistencia. Ahora, Andrade tendrá una nueva oportunidad en el fútbol brasileño, buscando aportar su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva al Sport durante su cesión hasta 2027.

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