Uruguay y Ecuador son goleados por los próximos rivales de Venezuela

El termómetro de la alta competencia internacional ha dejado destellos sumamente claros sobre el nivel y la peligrosidad de los próximos contendientes que medirán a la Vinotinto.

En la previa de una exigente triple jornada de amistosos, los rivales asiáticos de la selección nacional mandaron un contundente mensaje tras despachar con autoridad a combinados sudamericanos de peso en sus respectivos compromisos de preparación.

Por un lado, Japón dio una muestra de jerarquía y buen funcionamiento táctico al imponerse con claridad por 3-1 frente a Uruguay. El cuadro nipón será precisamente el primer escollo del combinado criollo el lunes 28 de septiembre, en el que significará el estreno de la escuadra venezolana en esta gira.

Japón vs Uruguay

Días más tarde, el 2 de octubre, la exigencia no descenderá. En la segunda fecha, la Absoluta se medirá ante Corea del Sur, selección que confirmó su gran momento tras recetar un categórico 3-0 a Ecuador. Ambas actuaciones reflejan el momento pletórico que atraviesan las potencias de la Confederación Asiática de Fútbol.

Corea del Sur vs Ecuador

Prueba de fuego para Vizcarrondo

Bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, la selección nacional se alista para encarar un bloque de partidos de máxima categoría mundialista, donde además de los duelos ante japoneses y surcoreanos, completarán la agenda enfrentando a la selección de Jordania.

Estas contundentes victorias asiáticas sobre Uruguay y Ecuador funcionan como un claro llamado de atención y, al mismo tiempo, como el aliciente perfecto para que la Vinotinto mida su verdadero potencial y crecimiento de cara a los retos del nuevo ciclo.