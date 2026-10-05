¡Todo para el GOAT! Messi disfruta un asado con Argentina antes de su despedida

La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi con la selección argentina ya está en marcha y la Albiceleste encuentra una forma muy argentina de acompañar al capitán en sus últimos días como jugador activo.

Messi se suma este domingo a la concentración en el predio de Ezeiza, tras llegar desde Rosario, y comparte un asado con sus compañeros antes de uno de sus últimos entrenamientos con la selección.

Claudio “Chiqui” Tapia prepara la comida para el plantel y resume el espíritu del encuentro con una frase: “Todo para mis chicos”. Entre carne, compañeros y recuerdos, el capitán disfruta de una jornada especial antes de afrontar el partido que marca el cierre de su etapa con la Albiceleste.

Una despedida a la altura del capitán

Messi completa una de sus últimas sesiones de entrenamiento como jugador de la selección argentina mientras Lionel Scaloni termina de preparar el equipo para el encuentro frente a Benín.

El duelo se disputa este martes 6 de octubre a las 7:00 pm hora venezolana en el estadio Monumental, con las entradas agotadas y un ambiente preparado para homenajear al máximo referente del fútbol argentino.

Para la ocasión, la selección también luce una camiseta especial, con las tradicionales franjas celestes y blancas y números dorados, como parte de una jornada que reúne a compañeros, dirigentes y aficionados alrededor del capitán.

El último capítulo de una historia dorada

Messi llega a esta despedida con 207 partidos y 125 goles con Argentina, además de una colección de títulos que marca una época.

El rosarino conquista el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, trofeos que completan una etapa histórica con la camiseta albiceleste.

Ahora, el capitán encara sus últimos momentos con la selección. Y antes de salir al Monumental para escribir la última página, hay una parada obligatoria: un buen asado entre compañeros.