Exvinotinto asciende y asume un nuevo cargo en la selección de Estados Unidos

Luis Manuel Seijas da un nuevo paso en su carrera dentro del fútbol estadounidense. El exmediocampista de la Vinotinto asciende dentro de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y pasa a formar parte del departamento de selección mayor como Lead Scout.

La propia figura venezolana confirmó la noticia en conversación con el podcast “Sale y Se Acaba”, donde explicó el cambio que tendrá a partir del 9 de octubre.

“A partir del 9 de octubre, cambio mi rol en la Federación, subo a mánager dentro del departamento de selecciones juveniles y ahora estoy ascendido a la selección mayor, seré el Lead Scout”.

Seijas ya tenía experiencia dentro de la estructura de la federación estadounidense. Su trabajo se desarrollaba en el área de selecciones juveniles, pero ahora asumirá una responsabilidad en el combinado absoluto, donde trabajará junto al cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pochettino.

De la Vinotinto a la estructura estadounidense

El nuevo cargo representa otra etapa para Seijas, quien después de retirarse del fútbol profesional comenzó a desarrollar su carrera desde otras áreas vinculadas con este deporte.

Como futbolista, el venezolano defendió durante años la camiseta de la Vinotinto. Debutó con la selección absoluta en 2006 y formó parte de distintos procesos de Eliminatorias mundialistas.

También disputó las Copas América de 2011, 2015, 2016 y 2019, además de participar en encuentros correspondientes a las Eliminatorias rumbo a los Mundiales de 2010, 2014 y 2018. Seijas disputó más de 70 partidos con Venezuela y marcó dos goles con la selección absoluta.

Una carrera con recorrido internacional

El exmediocampista también construyó una trayectoria importante a nivel de clubes, especialmente en Colombia, donde defendió los colores de Independiente Santa Fe.

Con el conjunto bogotano consiguió títulos nacionales y fue parte del equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2015,uno de los logros más importantes de la institución.

Su carrera también incluyó experiencias en Europa y Sudamérica con el Standard de Lieja de Bélgica, Deportivo Quito de Ecuador, Internacional de Porto Alegre y Chapecoense de Brasil, además de su paso por Phoenix Rising en Estados Unidos.

Ahora, su vínculo con el fútbol estadounidense toma una nueva dimensión. Seijas deja atrás su función dentro de las selecciones juveniles para asumir un puesto en la selección mayor, donde tendrá responsabilidades como Lead Scout.