Los Tiburones de La Guaira suman tres nuevas piezas en su séptimo día de entrenamientos

Los Tiburones de La Guaira continúan afinando detalles en su preparación rumbo a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Durante el séptimo día de prácticas oficiales, el conjunto escualo recibió la llegada de tres piezas clave que se sumaron a la dinámica de trabajo de la organización: el jugador del cuadro Roynier Hernández y los diestros Pedro García y Anthony Escobar.

Las nuevas adiciones refuerzan zonas estratégicas del campo para el cuerpo técnico, aportando mayor versatilidad en el infield y solidez al cuerpo de lanzadores en el desarrollo de la pretemporada.

Refuerzos para el cuadro y el pitcheo

Las tres incorporaciones reportadas a la concentración salada se dividen en áreas clave:

Roynier Hernández (INF): El infielder llega para sumarse a las opciones del cuadro interior, aportando solvencia defensiva y profundidad en el equipo de trabajo de cara a los juegos de exhibición.

El infielder llega para sumarse a las opciones del cuadro interior, aportando solvencia defensiva y profundidad en el equipo de trabajo de cara a los juegos de exhibición. Pedro García (RHP): El diestro fortalece la nómina de lanzadores, poniéndose a disposición del cuerpo técnico para afinar su brazo y disputar un espacio dentro del grupo de relevistas.

Anthony Escobar (RHP): Serpentinero diestro con experiencia en la organización que suma presencia en la lomita para robustecer las opciones de la rotación y el bullpen.

Con la llegada de este grupo, el elenco litoralense continúa incrementando la intensidad de sus sesiones en el terreno de juego, alternando trabajos fundamentales a la defensa, práctica de bateo y ajuste de los brazos monticulares. La directiva y el cuerpo técnico escualo prevén continuar sumando piezas de jerarquía en los próximos días para estructurar el equipo definitivo antes del canto de "Play Ball".