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Los Tiburones de La Guaira suman tres nuevas piezas en su séptimo día de entrenamientos

En la séptima jornada de entrenamientos de pretemporada, los Tiburones de La Guaira fortalecieron su plantilla con las incorporaciones del jugador del cuadro Roynier Hernández y los lanzadores diestros Pedro García y Anthony Escobar, de cara a la venidera campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)

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Eimy Carta
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 11:19 am
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Los Tiburones de La Guaira suman tres nuevas piezas en su séptimo día de entrenamientos

Los Tiburones de La Guaira continúan afinando detalles en su preparación rumbo a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Durante el séptimo día de prácticas oficiales, el conjunto escualo recibió la llegada de tres piezas clave que se sumaron a la dinámica de trabajo de la organización: el jugador del cuadro Roynier Hernández y los diestros Pedro García y Anthony Escobar.

Las nuevas adiciones refuerzan zonas estratégicas del campo para el cuerpo técnico, aportando mayor versatilidad en el infield y solidez al cuerpo de lanzadores en el desarrollo de la pretemporada.

Refuerzos para el cuadro y el pitcheo

Las tres incorporaciones reportadas a la concentración salada se dividen en áreas clave:

  • Roynier Hernández (INF): El infielder llega para sumarse a las opciones del cuadro interior, aportando solvencia defensiva y profundidad en el equipo de trabajo de cara a los juegos de exhibición.

  • Pedro García (RHP): El diestro fortalece la nómina de lanzadores, poniéndose a disposición del cuerpo técnico para afinar su brazo y disputar un espacio dentro del grupo de relevistas.

  • Anthony Escobar (RHP): Serpentinero diestro con experiencia en la organización que suma presencia en la lomita para robustecer las opciones de la rotación y el bullpen.

Con la llegada de este grupo, el elenco litoralense continúa incrementando la intensidad de sus sesiones en el terreno de juego, alternando trabajos fundamentales a la defensa, práctica de bateo y ajuste de los brazos monticulares. La directiva y el cuerpo técnico escualo prevén continuar sumando piezas de jerarquía en los próximos días para estructurar el equipo definitivo antes del canto de "Play Ball".

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