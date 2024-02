¿Tendrá revancha? Kylian Mbappé podría enfrentarse a Lionel Messi en París (+Detalles)

Sin dudas, la final de la Copa del Mundo 2022 entre Francia y Argentina fue uno de los compromisos más peleados y parejos de la historia del torneo internacional, con actuaciones muy destacadas de jugadores como Ángel Di María, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Estos dos últimos futbolistas, fueron compañeros en el París Saint-Germain durante la temporada 2021-2022 y 2022-2023; sin embargo, no pudieron consagrarse campeones de la UEFA Champions League y tras muchas criticas de los aficionados, el delantero argentino decidió marcharse al Inter Miami de la Mayor League Soccer.

De esta forma, la "Pulga" puso fin a su carrera en el fútbol europeo luego de 18 años compitiendo en el máximo nivel, donde ganó 37 títulos colectivos entre los cuales destacan la Supercopa de España, la Liga Española, la UEFA Champions League y la Ligue 1.

Ahora bien, para Francia fue un golpe muy duro perder el Mundial de Qatar y también para la estrella del PSG, Mbappé, quien a pesar de marcar un hat-trick en dicho encuentro no pudieron levantar el trofeo más importante a nivel de selecciones. Por lo que, la prestigiosa frase, "el fútbol siempre da revancha", llegó más rápido de lo que esperaban, gracias a la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024, campeonato donde podrían verse las caras nuevamente.

Cabe destacar, que Lionel Messi confesó hace algún tiempo que le gustaría estar presente en los Juegos, un deseo que el actual entrenador de la Sub-23, Javier Mascherano, quiere conceder, permitiéndole al 10 del Inter Miami disputar su segundo torneo de este tipo (la última vez se quedó con la medalla dorada en el año 2008).

Sin embargo, no será fácil y más aún, si el extremo francés es finalmente convocado, situación que Mbappé espera poder resolver cuanto antes, "Siempre quise jugar en los Juegos Olímpicos, pero no soy yo quien decide. Mi equipo decide. Sería un placer poder estar en la justa. La última palabra la tiene mi club, pero si mi equipo no quiere, pues ni hablar”.