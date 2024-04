¿Su destino está en Madrid? Bayer Leverkusen confiesa el futuro de Xabi Alonso

En las calles de Leverkusen aún se sigue festejando el primer campeonato liguero en toda su historia y la figura del entrenador Xabi Alonso, quedará guardada en la memoria de todos los aficionados como el único técnico capaz de levantar la Bundesliga con el Bayer.

Ante esto, muchas hinchas y miembros del club son conscientes de que algún momento su etapa en Alemania se acabará, por lo que, intentarán aprovechar al máximo a su estratega mientras este dirigiendo desde el banquillo.

Así lo confirmó el CEO del Leverkusen, Fernando Carro, en una entrevista para diario AS, "Hay muchos clubes interesados, es así, lo cual no quiere decir que en el futuro no pueda entrenar a alguno de esos que se han nombrado, sobre todo los exequipos suyos como jugador. Pero él se siente a gusto aquí. Si no, no seguiría. Mantendremos la ambición el próximo año y jugaremos Champions".

De esta misma forma, añadió que están muy satisfechos con el trabajo de Xabi Alonso y que el futuro promete ser bastante emocionante, "Obviamente, estamos muy contentos con él. Es una situación buena para todas las partes y creo que salimos ganando los dos. Este es un proyecto que empezamos con él y tiene mucha importancia que siga, pero Xabi también sabe lo que tiene en el Leverkusen como club, no solo nosotros sabemos lo que tenemos con él como entrenador".

Mensaje directo al Real Madrid

Por otro lado, Carro aseguró que el ex mediocampista del Liverpool tiene todo para ser uno de los mejores entrenadores del mundo y que posiblemente su futuro luego del Bayer estará en la "Casa Blanca", "Xabi ya es un gran entrenador, joven, con recorrido. Será uno de los grandes de la historia, tal y como lo fue como jugador. Lo será también a nivel de entrenador, estoy convencido. Para nosotros, es un placer trabajar mano a mano con él, ver las cualidades que tiene para manejar una plantilla, un vestuario, para tomar decisiones, para dirigir los entrenamientos…".

"Es posible que en algún momento de su carrera como entrenador acabe dirigiendo al Real Madrid, sí", confesó para los medios españoles. Un destino que seguramente termine cumpliéndose, cuando el técnico italiano Carlo Ancelotti termine su etapa con los merengues en el año 2026.