Real Madrid y Barcelona al límite de lo físico

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada oficial en el fútbol español siempre trae consigo expectativas desbordadas por parte de la afición y la prensa especializada. Sin embargo, desde la perspectiva científica y metodológica del deporte de élite, los primeros compases del curso competitivo exigen una lectura sosegada.

José Luis Hernández, especialista en el control de carga y la prevención de lesiones, ha puesto cifras claras a lo que se puede esperar de las primeras versiones de los dos gigantes del país: un rendimiento inicial muy por debajo de su potencial real.

De acuerdo con el análisis del experto, tanto Barcelona como Real Madrid no mostrarán su cara más dominante en estas semanas inaugurales, reservando sus mejores prestaciones para el momento clave de la temporada.

"Se espera un rendimiento muy bajo con respecto a las versiones que se esperan en marzo-abril, que es cuando ellos deben llegar al pico de competición con la Champions. En el Barça, que mantiene un poco más el bloque, el modelo de juego y todo eso, igual al 40%. En Madrid vamos a darle un 20 o un 30", señaló.

La huella invisible del calendario

Uno de los factores determinantes que explican esta curva dosificada de rendimiento radica en la disparidad de cargas con la que han encarado la pretemporada los futbolistas, fuertemente marcada por los compromisos internacionales recientes.

Mientras que aquellos jugadores que no participaron en citas mundialistas disfrutaron de un periodo óptimo de unas diez semanas de preparación, la realidad para los internacionales que llegaron hasta las instancias decisivas del torneo global es completamente distinta.

Estos últimos afrontan un contexto de recuperación exprés, obligando a los cuerpos técnicos a dosificar esfuerzos milimétricamente para evitar lesiones y asegurar que la plantilla llegue en plenitud de condiciones a la fase decisiva de la UEFA Champions League.