Ronaldinho regresa del retiro y jugará en un club de Italia

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Hay nombres que cada vez que aparecen dan la vuelta al mundo y ese es el caso de Ronaldinho, el astro brasilero que sigue dando noticias para la opinión pública.

La más reciente está ligada a un hecho que parecía totalmente alejado de su presente, ya con 46 años de edad. Justamente, porque se informó que el carioca volverá a fútbol profesional.

Lo hará de la mano del Ravenna FC, un club de Italia, que se desempeña en la Serie C. En un regreso que tendría ciertas limitaciones en momentos puntuales.

El brasilero, que ya aterrizó en Italia para su presentación, se apunta que también será socio y coinversionista del club.

El rol de Ronaldinho en este equipo

A sus 46 años de edad, este anuncio guarda un toque más comercial que competitivo. Este paso habría surgido de su amistad con Ignazio Cipriani, quien se convirtió en el nuevo propietario del conjunto italiano.

A su vez, no se espera que 'Dinho' esté constantemente en la dinámica del equipo, más bien que pueda aparecer para ver minutos muy puntuales en encuentros específicos, con la misión de anotar el último gol de su carrera profesional.

No obstante, se espera que Ronaldinho tenga un rol de embajador en la entidad, que permita que su figura eleve el reconocimiento de la institución a nivel mundial.