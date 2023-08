¡Peligro! Yangel Herrera se lesiona en el duelo contra el Sevilla (+Declaraciones)

El mediocampista venezolano del Girona, Yangel Herrera salió lesiado luego del partido contra el Sevilla en el cual anotó gol.

En rueda el entrenador Miguel Sánchez confirmó la lesión. "En el descanso no podía (Yangel Herrera), tenía una contractura en la pierna. Vamos a ver las pruebas, pero no ha podido continuar. No ha sido un tema táctico mío, sino ha sido un tema de lesión.", enfatizó Michel en rueda de prensa post partido.

Recordemos que el internacional con la Vinotinto vive un buen momento con su oncena pero que está lesión llega en el peor momento, puesto que es de gran importancia para el inicio de las eliminatorias mundialistas que comienzan en Septiembre.