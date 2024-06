¡Oficial! Mbappé no irá con Francia a los Juegos Olímpicos

Kylian Mbappé no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024. El jugador que posiblemente sea anunciado hoy por el Real Madrid, finalmente no aparece en una pre-lista de 25 jugadores elaborada por Thierry Henry, seleccionador galo. En la convocatoria no aparece ningún jugador de Real Madrid y ni del Barcelona, otro que tampoco está es Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid.

Existía mucho suspense, ya que, las presiones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, añadido a distintos órganos públicos, la realidad es que, aun habiendo convocado Henry a Mbappé, su decisión no era vinculante, pues son los clubes los que tienen la potestad, de no considerar los Juegos Olímpicos, ya que es un torneo dentro del calendario de la FIFA.

El técnico aseguró que se trata de una lista preliminar "que puede cambiar y que cambiará" y señaló que mantienen negociaciones con muchos clubes para que permitan acudir a jugadores.

El técnico francés dejó claro que no ha habló con el Real Madrid, en ningún momento hubo negociaciones: "La última vez que recibí tantos rechazos fue en la Universidad. No ha habido ni negociaciones. Vas, preguntas, te dicen que no y te vas. La persona con la que hablé del Real Madrid sobre los Juegos Olímpicos fue muy directa conmigo", sentenció el exfutbolista galo.

Los que sí estarán

En la pre-lista anunciada por Henry aparecen dos jugadores de más de 23 años, Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, y Alexandre Lacazette, del Lyon, pero el seleccionador afirmó que incluirá a un tercero.

El seleccionador incluyó en la pre-lista a dos jugadores del París Saint-Germain que acudirán a la Eurocopa, el centrocampista Warren Zaïre-Emery y el atacante Bradley Barcola, pero señaló que su presencia final dependerá "de negociaciones que se mantendrán en las próximas semanas".