¿Mentira? Manchester City y entorno de Erling Haaland tomarán acciones Riquelme y Real Madrid

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En medio de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez y Enrique Riquelme se han mantenido reforzando sus candidaturas para llegar al trono, mencionando a posibles estrellas que llegarían al club si consiguen ganar en las urnas.

El entorno de Erling Haaland y el Manchester City salieron al paso de las declaraciones realizadas por el mencionado empresario, candidato a la presidencia de los merengues, quien aseguró que tendría asegurado el fichaje del delantero noruego en caso de ganar las elecciones del próximo domingo.Tanto el club inglés como los representantes del futbolista rechazaron de forma contundente esa posibilidad y calificaron la información como completamente falsa.

Manchester City desmiente posible fichaje de Haaland al Real Madrid

A través de un comunicado oficial, el Manchester City negó la existencia de cualquier acuerdo o cláusula que permita una eventual salida de Haaland hacia el conjunto blanco. Además, la entidad inglesa advirtió que estudia emprender acciones legales por el uso de la imagen del jugador en un contexto político relacionado con las elecciones presidenciales del Real Madrid.

Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto", declaró el equipo inglés en su comunicado.

La respuesta también llegó desde el círculo más cercano al atacante. Su padre, Alf-Inge Haaland, y su representante, Rafaela Pimienta, emitieron un breve mensaje en el que desmintieron las afirmaciones de Riquelme. Aunque tomaron con humor la situación, dejaron claro que no existe ningún compromiso con ninguno de los candidatos y desearon éxito a ambos aspirantes en los comicios.

La polémica surgió después de que Riquelme afirmara durante una entrevista en el programa “El Hormiguero” que, de convertirse en presidente del Real Madrid, incorporaría a Haaland y también a Rodri Hernández. Sin embargo, la rápida reacción del Manchester City y del entorno del goleador noruego enfrió cualquier especulación sobre un posible acuerdo, dejando sin sustento las declaraciones realizadas por el candidato.